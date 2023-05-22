爭取305.5億經費！嘉義市政府盼中央助地方建設輕軌　串連台灣阿里山林業文化軸帶　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院長陳建仁今(22)日到嘉義市視察阿里山林業鐵路發展規劃，市長黃敏惠受邀出席並向陳建仁提出爭取「文化新絲路2.0策略計畫」及「生活新路網策略計畫」共計305.5億建設經費，以促進嘉義縣市觀光發展及地方繁榮，提升台灣觀光吸引力。

市長黃敏惠表示，「阿里山林業曁鐵道文化景觀」為全台首處也是唯一一處的國家級「重要文化景觀」。國際級的觀光林鐵不能遺漏的就是輕軌，「生活新路網」打造便捷安全的交通路網，以輕軌連結市區與高鐵站，讓旅客一下飛機透過機捷、高鐵、輕軌及林鐵便利鏈結大阿里山林業文化觀光景點。

黃敏惠說明，文化新絲路就像是強而有力的心臟，輕軌是主動脈、林鐵是輸送養分的血管，因此文化新絲路加上輕軌將能更有力串連阿里山林業文化軸帶，將文化新絲路延伸至阿里山上，形塑一條銜接台灣文化、自然、文明及人地關係的新絲路。「文化新絲路2.0」經費為44.5億元，其中「生活新路網」輕軌建設為261億元，兩個計畫合計305.5億元，希望行政院協助嘉義市完成前往阿里山的最後一哩路，讓世界看到新的文化絲路，開創國際觀光新契機。

黃敏惠提到，隨著後疫情時代來臨，爭取國際觀光客前來刻不容緩，而建設國際級旅遊帶與交通運輸息息相關。高鐵聯外的輕軌建設更是串起觀光客搭乘百年林鐵從北回歸線經過，海拔30公尺的嘉義市直上海拔2216公尺最關重要的交通建設，是串聯高鐵、林鐵及台鐵的最後一哩路，國外旅客可以透7種的軌道體驗（高鐵、糖鐵、輕軌、林鐵、嘉油鐵馬道的油鐵、台鐵及機捷）鏈結大阿里山相關觀光景點，推動輕軌不僅關係到嘉義縣市的發展，更能提升台灣在國際觀光的吸引力，成為觀光新亮點。

行政院長陳建仁表示，嘉義市是一座美麗的城市，從阿里山腳到山上擁有多元的風貌。阿里山林業鐵路求新求變，推動鐵路外交與日本、瑞士等國家高山鐵路締結姊妹鐵道，相當不容易，透過國外媒體報導，讓台灣被看見，感謝地方與中央齊心努力，讓嘉義市的發展越來越好。陳建仁院長也很肯定黃敏惠市長提出的計畫，並指出，7大軌道齊聚嘉義市美好的串聯，大家可以一起努力。

照片由嘉義市政府提供

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