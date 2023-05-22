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美債上限危機是否影響台灣？　金管會：金融三業曝險1.3兆•對台股仍有信心

➤美國聯邦政府債務總發行量已觸及31.4兆美元的上限，如果國會不提高債務上限，政府可能會在6月違約，若倒債恐引發美債拋售，造成全球性金融恐慌。➤金管會主委黃天牧今天（22日) 說，曝險不等於公債，國內金融三業對美政府債曝險總計新台幣1.3兆元，但6月底前到期的美國公債金額僅915億元，額度有限。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/22 17:27
立委關注台股表現，金管會主委黃天牧（圖）22日在立法院表示，他對台股還是有信心，對台灣資本市場的表現還是和年初時所持想法一樣。中央社

立委關注台股表現，金管會主委黃天牧（圖）22日在立法院表示，他對台股還是有信心，對台灣資本市場的表現還是和年初時所持想法一樣。中央社

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）立委關注美債上限危機對台灣金融市場影響，金管會主委黃天牧今天（22日) 說，曝險不等於公債，國內金融三業對美政府債曝險總計新台幣1.3兆元，但6月底前到期的美國公債金額僅915億元，額度有限。

立法院財政委員會今審查保險法第177條條文修正草案等案，黃天牧列席備詢。民進黨立委林楚茵質詢時指出，2011年和2013年都曾出現美債上限危機的情況，所以美國不是沒有處理經驗，但民眾仍擔心這次美債上限危機拉警報最快6月1日將產生債務違約，會不會對台灣金融市場造成影響，包括會不會衝擊台股。

黃天牧說，曝險不等於公債，公債的部分相對是少的；6月底前到期的美國公債金額大約915億元，包括銀行業905億元、保險業10億元，公債額度並不是那麼多。

他指出，國內金融三業對美政府債曝險總計1.3兆元，但6月底前到期的美國公債金額僅915億元，額度有限。

關於因應美債上限問題，台灣中央社引述黃天牧說，一個多月前，他就找了3個局處有所討論，私下也了解大型金控的看法，多表達審慎並認為過去經驗最終會達成共識，但是共識之前的確會有波動，台灣資本市場應該有足夠韌性承受這些波動。

德國之聲中文網指出，美國總統拜登為了七國集團（G7）峰會早早抵達廣島，但在週六（5月20日）前一直沒有出現在大眾面前，週五的G7領導人晚宴也提前離席。據美聯社報導，他一直在飯店房間透過視訊會議，忙著了解美債談判的最新進展。

美國聯邦政府債務總發行量已觸及31.4兆美元的上限，如果國會不提高債務上限，政府可能會在6月違約，若倒債恐引發美債拋售，造成全球性金融恐慌。

拜登正與共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等國會領袖協商，但仍卡在政府開支削減多少等談判上。

美債上限危機是否影響台灣？　金管會：金融三業曝險1.3兆•對台股仍有信心 圖為拜登(右4) 5/20在日本廣島, 與G7領袖合影 (美聯社)

雖然因此無法按照原訂計畫，出席下週在澳洲的「四方安全會談」（quad）國家會議，拜登仍提前在G7場邊與日本、印度和澳大利亞領袖開會，目的就是希望不要被盟友視為失約的夥伴，影響了美國全球領導的地位。

至於拜登原訂在峰會後訪問太平洋島國的計畫生變、引發爭議後，則改由國務卿布林肯（Antony Blinken）出席《自由聯合協定》（COFA）續約簽字儀式。
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