林務局將投60億重塑大阿里山百年軸帶　陳建仁盼打造成為台灣國家級山林瑰寶　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院長陳建仁今(22)日到嘉義市視察阿里山林業及文資處的嘉義製材所、動力室，並搭乘阿里山林鐵從車庫園區至北門車站，體驗新打造的福森號車廂舒適感。聽取林務局長林華慶的簡報後，他表示，大阿里山地區將投入新台幣60億元建設計畫，他並期許打造阿里山成為更美麗的國家級山林瑰寶。

陳建仁致詞表示，對阿里山印象深刻，以前曾從南投縣溪頭走到嘉義縣阿里山，也就是「溪阿縱走」，2001年阿里山成為國家級風景區，2019年並登錄阿里山林業鐵路為國家級第一個文化景觀。

陳建仁說，阿里山林鐵世界知名，沿途景觀相當美麗，但2009年莫拉克風災重創阿里山林鐵，投入42億元經費重建，與最後貫通的42號隧道數字一樣，別具意義。另外，阿里山林鐵與日本、瑞士等國家高山鐵路締結姊妹鐵道，相當不容易，可以利用鐵路外交、行銷台灣。

陳建仁提到阿里山林鐵新打造的福森號車廂，十分具有特色，未來林務局還要投入大阿里山地區60億元的百年軸帶重塑建設計畫，從2024年至2027年，期許打造阿里山成為更美麗的國家級山林瑰寶。

農委會林務局長林華慶簡報表示，阿里山林業鐵路於2015年受風災影響，42號隧道嚴重崩塌，經評估須新建隧道，於2021年1月動工，預計今(2023)年11月完成隧道基礎工程，2024年上半年正式通車營運。

為迎接林鐵新紀元，林華慶指出，阿里山林業及文資處2019年爭取前瞻計畫經費補助，打造全新6輛檜木車廂「福森號」，採用阿里山紅檜與扁柏珍貴木材，6輛檜木車廂計有78個座位。