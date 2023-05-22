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台灣好手周婕妤2度擊敗英國老將費雪 女子9號球世錦賽鍍金

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/22 14:35
台灣撞球好手「大眼妹」周婕妤榮獲威斯康辛女子10號球公開賽冠軍。(圖/周婕妤臉書)

台灣撞球好手「大眼妹」周婕妤榮獲威斯康辛女子10號球公開賽冠軍。(圖/周婕妤臉書)

（台灣英文新聞／體育組　綜合報導）台灣撞球名將「大眼妹」周婕妤再傳捷報！今日登場的威斯康辛女子10號球公開賽決賽中，她以2比1逆轉擊敗英國名將費雪，繼今年1月9號球世錦賽鍍金，再度從費雪手上奪走冠軍寶座。

36歲的周婕妤繼2022年9月拿下10號球世錦賽冠軍，今年1月在9號球世錦賽封后，成為台灣首位獲得雙料世界冠軍的撞球女將。

此番威斯康辛女子10號球公開賽，周婕妤遠征美國，勢如破竹以2連勝挺進16強，隨後更擊敗英國好手凱莉費雪（Kelly Fisher）、韓國選手徐序亞（Seo Seoa）、與保加利亞選手茲拉特娃（Kristina Zlateva）等人，取得決戰入場券。

在決賽中與周婕妤一較高下的，是在今年１月的9號球世錦賽決賽中惜敗的英國老將費雪（Allison Fisher），55歲的費雪本季已是第3度闖進決賽，狀態絕佳，此番再度對上周婕妤，依舊敗下陣來。

儘管今日首盤出師不利，周婕妤以2比4棄守，但她隨後以4比2、4比1連下兩城，在本屆賽事以全勝之姿封后，憑藉實力獲得本季第2座冠軍，也獲頒獎金1.7萬美元（約新台幣52萬元）。

自謙近來狀態不佳、一直在調整的周婕妤，在賽後接受大會訪問時表示：「能夠再次拿下冠軍，真的沒想過。」
撞球
周婕妤
威斯康辛女子10號球公開賽

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更新時間 : 2023-05-22 17:49 GMT+08:00

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