Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【解開保久乳迷思】營養成份比鮮奶少？不用冰因為含防腐劑？專家：殺菌是關鍵

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/22 14:08
保久乳經過超高溫殺菌，營養素可能會被破壞，或含有防腐劑？（圖／pixabay）

保久乳經過超高溫殺菌，營養素可能會被破壞，或含有防腐劑？（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）牛乳富含蛋白質和鈣等營養素，老少皆宜，尤其是保久乳不用冷藏、又可以在室溫中放好幾個月，方便小孩攜帶出門當早餐或點心，但很多人會覺得保久乳經過超高溫殺菌，營養素可能會被破壞，或含有防腐劑，對此，台灣大學動物科學技術學系陳明汝教授為大家解開保久乳的秘密！

保久乳不用冰、保存期限長達數月，是因為含防腐劑？

陳明汝教授說明，鮮乳跟保久乳的原料同樣是乳牛分泌的生乳，但製作過程不同。鮮乳是使用「巴氏殺菌（巴斯德殺菌）」的方式將牛奶殺菌，此殺菌方法的加熱溫度較低，只可殺死讓人致病的壞菌，但其他微生物仍可存活，因此鮮乳需要冷藏且保存期限短。而保久乳在製作時，會將牛乳中的微生物與孢子全部殺滅，使微生物無法繼續生長，因此可以長期存放。

玻璃瓶裝保久乳是將巴氏殺菌後的鮮乳裝瓶，再以高溫高壓滅菌，過程中有較長時間的高溫，會讓牛奶產生「褐變反應」，使顏色變得較深、也會產生一些風味物質，這也是為什麼鮮乳與玻璃瓶裝保久乳喝起來的味道不一樣。

而鋁箔包裝的保久乳，則是直接將生乳以攝氏135度以上的高溫滅菌，並在無菌環境下充填包裝，這種方式殺菌加熱時間較短、褐變反應較輕微，因此喝起來的味道也和鮮乳較相似。

保久乳經高溫殺菌，營養也被殺光光了嗎？

陳明汝教授指出，牛乳中，最重要的營養物質就是蛋白質與鈣質，雖然部分蛋白質遇熱會變性，但依然能在腸胃道被分解消化，供人體吸收利用；而鈣質則不受到加熱的影響。因此，保久乳仍然是很好的蛋白質與鈣質來源。

維生素這些比較不耐熱的成分，保久乳中的含量可能會比鮮乳略低。不過，陳明汝教授說明，只要日常生活中保持均衡飲食，就無需過於擔心維生素不足的問題。只是保久調味乳通常含有比較多的糖、香料等額外添加成分，且乳含量比例不盡相同，建議優先選擇乳含量100%的保久乳。

保久乳小秘辛

陳明汝提醒，保久乳的種類非常多元，並非含有「保久乳」三字，就是相同的產品，以下簡單說明三種保久乳產品：

  1. 保久乳：指單純用生乳或鮮乳製作，其乳含量為100%的保久乳產品。
  2. 保久調味乳：使用生乳、鮮乳或保久乳經調味製作，乳含量達50%以上的產品。
  3. 保久乳飲品：使用還原乳製作，乳含量達50%以上。或使用還原乳混合生乳、鮮乳或保久乳後，乳含量達50％以上的產品。

陳明汝教授進一步說明，乳含量100%的保久乳，大多是以臺灣本地乳源製作，若是以還原乳製作的保久乳飲品，原料就是以進口乳粉或進口冰磚奶 （冷凍濃縮乳）為主。

陳明汝教授提醒，選購時可多加留意產品外包裝的標示，選擇符合自身需求的保久乳產品。此外，保久乳可以存放長達半年以上，但光照、高溫都可能加速保久乳的變質，建議保久乳需儲存於陰涼處，避免陽光曝曬與高溫環境，才能保持穩定的質性，喝得更安心。
鮮奶
保久乳
牛乳

相關新聞

初鹿牧場聯名舊振南　推出融合經典口感「鮮奶綠豆沙包」 每一口都是正港台灣味
初鹿牧場聯名舊振南　推出融合經典口感「鮮奶綠豆沙包」 每一口都是正港台灣味
2021/08/05 16:48
鈣質攝取不足 台灣學童身高已輸給日本十年
鈣質攝取不足 台灣學童身高已輸給日本十年
2019/01/17 11:43
一次搞懂鮮乳 保久乳 調味乳有何不同？
一次搞懂鮮乳 保久乳 調味乳有何不同？
2017/11/13 12:20
美味的鮮奶茶會導致腎結石！？這是真的嗎？
美味的鮮奶茶會導致腎結石！？這是真的嗎？
2017/05/08 14:28

更新時間 : 2023-05-22 17:49 GMT+08:00

最受歡迎

台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
昔稱「人頭瀑布」 台灣屏東霧台鄉長: 飛龍瀑布為魯凱族禁地　盼尊重在地文化
昔稱「人頭瀑布」 台灣屏東霧台鄉長: 飛龍瀑布為魯凱族禁地　盼尊重在地文化
G7高峰會登場擬提台海議題　中國嚴重關切要求5個停止
G7高峰會登場擬提台海議題　中國嚴重關切要求5個停止
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
台灣一國小女童將4個月大弟弟裝進書包上學•老師震驚　手足失聯十餘年可望重逢
台灣一國小女童將4個月大弟弟裝進書包上學•老師震驚　手足失聯十餘年可望重逢
男高中生擁5億房產　登記同婚2小時後墜樓身亡　家屬控遭謀財害命
男高中生擁5億房產　登記同婚2小時後墜樓身亡　家屬控遭謀財害命