G7峰會提台海暗指中國經濟脅迫、設債務陷阱 中方召日本大使抗議

（台灣英文新聞／政治組 綜和報導）本月舉行的七大工業國集團（G7）領袖高峰會21日閉幕，期間首度發表經濟安保領袖聲明，也再度確認台海和平穩定的重要性，中國則對G7炒作涉中議題提出嚴正交涉，並召見輪值國日本的駐中國大使垂秀夫表達不滿。

衛報報導，20日發布的G7經濟安保領袖聲明中，展現成員國對於「經濟脅迫」的憂慮，並以不點名的方式對中國在亞太區域的軍事化舉措提出警告，但也表示G7期望與北京建立「建設性與穩定的關係」。

此外，包含美國、日本、印度、澳洲在內的「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，在場邊會談後的聯合聲明也近乎直白地批評中國，強調「我們堅定維護印太海域和平穩定」，「強烈反對透過武力或脅迫破壞穩定，或透過武力或脅迫試圖單方面改變現狀的行動，」也意有所指的提及中國在南海議題以及「一帶一路」之爭議。

G7領袖高峰會21日閉幕，輪值主席國日本首相岸田文雄稱，峰會再度確認台海和平穩定的重要性，指絕對不容許以武力片面改變現狀的企圖。為此，中國外交部副部長孫衛東同日召見日本駐中國大使，就峰會炒作涉中議題提出嚴正交涉。

中國外交部21日晚間在官網指出，孫衛東當日召見日本駐中國大使垂秀夫，指日本身為今年G7輪值主席國，在G7峰會系列活動和聯合宣言中夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國主權、安全和發展利益。中方強烈不滿，堅決反對。

孫衛東更強調，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。」也強調「經濟脅迫」和「債務陷阱」的髒水潑不到中國身上，直言美國才是破壞國際秩序規則、擾亂世界經濟運行的始作俑者和最大風險。