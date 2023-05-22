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14美元即可入住DDP！南韓東大門設計廣場與Airbnb攜手合作　25日開放報名

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/22 12:18
南韓首爾東大門設計廣場（圖／美聯社）

南韓首爾東大門設計廣場（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）想在東大門設計廣場（DDP）住一晚嗎？訂房平台Airbnb與DDP推出合作，將於9月開放一組幸運兒入住一晚，讓旅客擁有一晚特別的住宿體驗。

Airbnb此類活動為首次在亞洲國家舉辦，該活動是為讓旅客體驗在非住宿設施，且與眾不同的空間作為一夜的住宿，2019年時就曾與法國巴黎羅浮宮合作，讓入住者體驗在知名畫作蒙娜麗莎前品茶，並入住知名的玻璃金字塔，今年 Airbnb則邀請南韓DDP，一同策劃了此次活動。

東大門設計廣場DDP為南韓時尚指標，每年固定舉辦兩次的首爾時裝週就在此舉行，該設計廣場為英國知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）打造，台灣目前尚未完工的新北淡江大橋亦是出自哈蒂之手。DDP銀灰色的流線型建築有如巨大飛碟，共費時五年於2014年落成，Airbnb也以此定價，一晚僅需14美元即可入住。

中獎者不僅可將DDP 4樓作為寢室，體驗不同的住宿環境，還可至一般民眾無法進入的DDP屋頂，欣賞東大門一帶的全景。另外，中獎者還可欣賞同期舉行的首爾時裝週，特別的是可以坐在前排的VIP席，與時裝界的知名人士、藝人們一同近距離欣賞走秀。

此次的DDP住宿活動，也邀請到了人氣男團ENHYPEN一同參與，除了錄製歡迎影片外，也將一同參與住宿活動企劃，房內將擺設ENHYPEN精心挑選的零食、飲料，以及親自拍攝的拍立得簽名照。

若想在DDP度過一晚特別的住宿體驗，台灣時間5月24日上午7點將於Airbnb網站開放申請，中獎者可攜帶一名同伴隨行。
南韓
東大門設計廣場
DDP
Airbnb
住宿

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