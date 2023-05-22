哺乳類易中標 H5N1禽流感具大流行潛力 專家籲及早研發新疫苗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）三年前爆發的高病原H5N1禽流感，已在世界各地引發大規模禽類撲殺及蛋荒，專家示警，此一病毒株具有演變為大流行的潛力，目前卻無足夠、有效的疫苗加以因應，人類必須預作準備。

NBC報導，H5N1首於1996年在中國現蹤，這波疫情是該病毒株迄今以來肆虐最嚴重的一次，2020年以來，光是美國就撲殺了5,900萬隻家禽。由於該病毒株致命性高，禽鳥幾乎中了就沒命，2003年起發現的人類案例，也有高達56%的死亡率。

目前美國雖有H5N1疫苗存貨，但皆是以2004、2005年的病毒株所製成，三名專家認為，倘若在今日的人類世界爆發疫情，恐難因應。就算要針對現行變異株研發新疫苗，也非易事。

美國妙佑醫療國際（Mayo Clinic）疫苗團隊專家Gregory Poland表示，由於多數禽流感疫苗皆是將改造過的病毒放入雞胚胎蛋裡培養，過程容易出錯，且需要大量健康雞蛋供應。然而，普渡大學病毒學家Suresh Mittal指出，一旦疫情來臨，禽類遭受威脅，蛋的健康與供給也勢必成為問題。

賓州大學微生物學專家Scott Hensley表示，禽流感若釀成哺乳類之間的傳播，便是警訊的開始。西班牙去年10月出現了水貂之間的傳染，美國去年1月起也陸續通報禽流感傳至其他哺乳類的案例，如山獅、山貓、熊、海豹、赤狐、土狼、浣熊、北美臭鼬、負鼠、水獺、瓶鼻海豚等。

Poland憂，這就像「大地震前的地鳴。」

所幸，疫苗研究人員已開始動起來。莫德納（Moderna）表示，今年將展開針對現行流行株2.3.4.4b的mRNA疫苗臨床試驗。mRNA疫苗的優勢在於能迅速製造與調整。Hensley也正率領團隊，就2.3.4.4b病毒株進行另一項mRNA疫苗實驗，4月公布的初步數據顯示，可在水貂與雪貂中激起相當的免疫反應。

藥廠CSL Seqirus與GSK也與美國政府攜手研發禽流感疫苗，前者將於6月展開滅活疫苗第二期試驗，後者也會於今年展開試驗，惟並未透露疫苗製作技術。