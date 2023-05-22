2023台灣生物多樣性論壇線上實體雙軌並進　吸引逾千人參與

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）每年5月22日為「國際生物多樣性日」，呼應國際間對生物多樣性重視的趨勢，台灣永續能源研究基金會(TAISE)與農委會林務局合辦「2023台灣生物多樣性論壇」，獎勵致力推動生物多樣性的企業與政府單位、學校，TAISE今年也首度舉辦「台灣生物多樣性獎」，共有12個單位獲獎。
農委會主任秘書范美玲表示，農委會組改為農業部後，
TAISE董事長簡又新表示，去年無論聯合國氣候變化大會(COP27)或《聯合國生物多樣性公約》締約方會議(COP15)，都強調維繫「生物多樣性」的急迫。根據世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)全球風險報告，「生物多樣性的損失」是未來10年內最嚴重的全球風險第三名，僅次於「氣候行動失敗」與「極端天氣」。歐盟委員會 (European Commission) 更表示，全球超過100萬種物種瀕臨滅絕、75%的作物依賴動物授粉，全球一半GDP依賴自然資源、70%的抗癌藥物是源自天然或受自然啟發才產生的，一再顯示生物多樣性的健全與否，關係自然生態系能否正常運行，也影響人類社會仰賴生物多樣性資源的各方活動。
簡又新還說，為呼應國際生物多樣性發展趨勢，
△2023台灣生物多樣性營利事業組獲獎企業合影。(照片由TAISE提供)
在頒獎典禮之後，林務局與TAISE特別合作辦理「2023台灣
林澔貞指出，根據COP15通過「30 x 30」目標：2030年前保護30%區域，台灣已經訂定陸域受保護區域及「有效保育地」（Other Effective Conservation Measures, OECMs）具體推動期程與方向，除了回應國際社會對於陸域保護區域的目標外，更以積極落實保護區實際經營管理效能為核心工作。
此外，針對國際最新趨勢生物多樣性空間規劃藍圖部分，林澔貞
至於海洋生物多樣性方面，黃向文說明，海保署與各公私團體協力，從科學研究盤點、試行復育到建立制度，落實海洋保育管理。針對我國330處紅樹林、海草床、珊瑚礁、藻礁等重要的海洋生態，分別提出保育計畫和維護方針，設立47處海洋保護區，促使海洋資源得到永續利用，保育海洋生物多樣性。
2023台灣生物多樣性獎非營利事業組得主合影。(照片由TAISE提供)