2023台灣生物多樣性論壇線上實體雙軌並進　吸引逾千人參與

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）每年5月22日為「國際生物多樣性日」，呼應國際間對生物多樣性重視的趨勢，台灣永續能源研究基金會(TAISE)與農委會林務局合辦「2023台灣生物多樣性論壇」，獎勵致力推動生物多樣性的企業與政府單位、學校，TAISE今年也首度舉辦「台灣生物多樣性獎」，共有12個單位獲獎。

農委會主任秘書范美玲表示，農委會組改為農業部後， 林務局調整為「林業及自然保育署」，提升保育量能是最大亮點。2 022 年12 月聯合國生物多樣性公約第十五屆締約方大會決議《昆明-蒙特婁生 物多樣性行動框架》，其中短期目標1即為「空間規劃」，2018 年林務局「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，整合跨部門、 跨空間、跨專業資料，提出淺山、平原生物多樣性空間策略藍圖， 作為政府推動生物多樣性基礎， 也提供企業一同維繫生物多樣性指引。

TAISE董事長簡又新表示，去年無論聯合國氣候變化大會(COP27)或《聯合國生物多樣性公約》締約方會議(COP15)，都強調維繫「生物多樣性」的急迫。根據世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)全球風險報告，「生物多樣性的損失」是未來10年內最嚴重的全球風險第三名，僅次於「氣候行動失敗」與「極端天氣」。歐盟委員會 (European Commission) 更表示，全球超過100萬種物種瀕臨滅絕、75%的作物依賴動物授粉，全球一半GDP依賴自然資源、70%的抗癌藥物是源自天然或受自然啟發才產生的，一再顯示生物多樣性的健全與否，關係自然生態系能否正常運行，也影響人類社會仰賴生物多樣性資源的各方活動。

簡又新還說，為呼應國際生物多樣性發展趨勢， 並鼓勵各界重視生物多樣性議題，積極參與「自然相關財務揭露( TNFD)」等國際倡議，基金會今年首度辦理「2023台灣生 物多樣性獎」。本屆台灣生物多樣性獎總共收到21件 參賽作品，經過專業評審群審慎討論，共選拔出12件優秀典範案例，期待更多企業與政府部門、 學校共同關注生物多樣性議題並採取實際行動響應。

△2023台灣生物多樣性營利事業組獲獎企業合影。(照片由TAISE提供)

在頒獎典禮之後，林務局與TAISE特別合作辦理「2023台灣 生物多樣性論壇」，這次論壇引起廣大迴響，實體與線上論壇超過上 千位民眾參與。 論壇首先由農委會林務局林澔貞副局長與海洋委員會海保署黃向文署 長分別宣示，我國海陸域生物多樣性發展藍圖與願景。

林澔貞指出，根據COP15通過「30 x 30」目標：2030年前保護30%區域，台灣已經訂定陸域受保護區域及「有效保育地」（Other Effective Conservation Measures, OECMs）具體推動期程與方向，除了回應國際社會對於陸域保護區域的目標外，更以積極落實保護區實際經營管理效能為核心工作。

此外，針對國際最新趨勢生物多樣性空間規劃藍圖部分，林澔貞 提出台灣的具體執行成果，「國土生態保育綠色網絡建置計畫」 指認全國尺度的生物多樣性熱點與關鍵區域，包括全臺44個綠網關 注區與45條保育軸帶，這些資料可以提供相關實務工作運用， 指引全台生態棲地復育與地景空間連結的投入， 同時也可以提供企業了解生產基地周邊生態資訊及投入ESG與生物 多樣性的空間布局。

至於海洋生物多樣性方面，黃向文說明，海保署與各公私團體協力，從科學研究盤點、試行復育到建立制度，落實海洋保育管理。針對我國330處紅樹林、海草床、珊瑚礁、藻礁等重要的海洋生態，分別提出保育計畫和維護方針，設立47處海洋保護區，促使海洋資源得到永續利用，保育海洋生物多樣性。

2023台灣生物多樣性獎非營利事業組得主合影。(照片由TAISE提供)