南非爆霍亂疫情 短短一週10死 聯合國警告全球疫情恐再起

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）南非豪登省（Gauteng）衛生當局21日表示，位於該省北部的Hammanskraal地區新增19例霍亂病例，其中10人死亡；由於該國近來腹瀉和經實驗室通報確診霍亂的病例數不斷增加，敦促民眾要注意衛生並採取相關防疫措施。

據了解，這波霍亂疫情自馬拉威(Malawi)傳入南非後，豪登省成了重災區，截至目前有超過95名患者在醫院接受治療，其中以約翰尼斯堡（Johannesburg）和普勒托利亞（Pretoria）兩處疫情最為嚴峻，而今年首例死亡個案則出現在2月。

衛生當局說明，霍亂為高度傳染性的腸胃道疾病，也是造成世界上兒童死亡和生病的主因之一，傳播途徑主要是食用受污染的食物或水，潛伏期約為12至48小時；常見症狀包含腹瀉、痙攣、噁心、嘔吐和低燒。

當局提醒不要接觸已知或疑似遭感染的食物、水、物品，並應注意個人衛生，包含處理食物前和如廁後應用肥皂徹底洗淨雙手，飲用水和食物應充分煮熟，並避免生熟食交叉汙染（生熟食砧板應分開）。

南非上次爆發霍亂疫情是2008、2009年的時候，當時鄰國辛巴威（Zimbabwe）爆發疫情，通報約1.2萬例通報病例，不久後南非的境外移入病例隨之激增，同時爆發本土病例。

世界衛生組織 (WHO) 和聯合國兒童基金會 (UNICEF) 表示上週表示，全球的霍亂在穩步下降10年後，又有捲土重來的跡象，聯合國估計有43個國家、共10億人正處於高風險中，其中以5歲以下幼童要特別當心。

此外，近來異常高的死亡率也讓專家擔憂，馬拉威和奈及利亞（Nigeria）今年的死亡率高達 3%，遠高於可接受的1%。

WHO全球霍亂應對負責人Henry Gray表示，與去年5月相比，當時有15個國家通報霍亂病例，但今年５月中旬就已有24個國家通報確診個案。他憂慮地表示，儘管過去幾十年來，全球面對所採行的防治措施已取得許多重要進展，但面對今年來勢洶洶疫情，仍有倒退的可能。

WHO和UNICEF一致認為，氣候變遷、貧困和部分地區的武裝衝突，這些致命的因素導致了疾病的傳播。