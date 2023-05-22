台南新營甜蜜節6月登場！黃偉哲：結合在地青農、推薦順遊溪北各色景點

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2023新營甜蜜節」將在6月底登場，新營天鵝湖將以「阿糖探險隊」為主軸拉開序幕，讓大家認識天鵝湖的自然生態與景觀，新營鐵道文化園區將以「阿糖躲貓貓」為主軸，讓遊客認識五分車及糖鐵文化，台南觀旅局表示，台南夏天活動不間斷且將陸續展開。

台南市長黃偉哲今（22）日出席活動宣傳記者會時表示，台南有「全糖市」之暱稱，新營糖廠曾是許多民眾兒時的甜蜜回憶，邀請大小朋友一起來體驗台南的獨特甜蜜滋味。

黃偉哲回憶，初辦新營甜蜜節時，原先預計參加人數最多3千人，沒想到來了一萬多人，是預期的好幾倍，可見大家都對甜蜜節充滿期待。今年邁入第4年的新營甜蜜節，6月3日至6月4日將在新營天鵝湖、6月10日至6月11日在新營鐵道文化園區熱鬧登場。

黃偉哲說，甜蜜節除了結合在地青農，讓大家更認識在地產業，也推薦順遊溪北的各色景點，例如搭乘新營糖廠五分車（中興車站-新營車站）、品嚐新營在地美食，再到正值花季的白河欣賞綻放的蓮花及享用蓮子大餐，晚上住宿於關子嶺溫泉旅店泡個泥漿溫泉，還可到175咖啡公路點一杯東山咖啡賞夜景，來趟好吃、好玩又好逛的溪北小旅行。

台南觀光旅遊局及新營區公所主辦的「2023新營甜蜜節」將在6月底連續兩個週末分別在新營天鵝湖及新營鐵道文化園區熱鬧登場。

觀旅局表示，6月3日至4日在新營天鵝湖會先以「阿糖探險隊」為主軸，6月3日首場演出就邀請MoMo家族的泡芙姐姐與小朋友同樂，一同為天鵝湖的探險之旅揭開序幕，就是要透過活動讓大家認識天鵝湖的自然生態與景觀。6月10日至11日於新營鐵道文化園區將以「阿糖躲貓貓」為主軸，邀請民眾一起尋找「阿糖」，遊客可在過程中認識五分車及糖鐵文化。

觀旅局說，今年兩場活動現場皆有限量DIY手作及超過30攤市集攤位，並有創意闖關活動，每日前50組(或前100名)完成闖關者，就能獲得市集折價券50元，讓大家吃喝玩樂一次滿足。