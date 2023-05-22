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台灣兩廳院柴可夫斯基特展　星座專家解析音樂大師命盤

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/22 11:03
柴可夫斯基特展從5月3日至7月2日為止，透過沙龍音樂會、即興演奏會、跨界對談等活動，帶領聽眾全方位理解這位浪漫派大師。（圖/兩廳院）

柴可夫斯基特展從5月3日至7月2日為止，透過沙龍音樂會、即興演奏會、跨界對談等活動，帶領聽眾全方位理解這位浪漫派大師。（圖/兩廳院）

（台灣英文新聞／藝文組　綜合報導）兩廳院「柴可夫斯基的藝想世界」特展除了沙龍音樂會、即興演奏會等，邀請星座專家解析柴可夫斯基的星盤，深入淺出了解音樂大師。

2023年適逢柴可夫斯基逝世的130周年，兩廳院表演藝術圖書館舉辦「柴可夫斯基的藝想世界」特展，運用圖書館館內空間的巧思，打造柴可夫斯基的房間一隅，實際走入大師的世界。

展覽將於開、閉幕講座分別邀請國內知名小提琴家蘇顯達、13項鋼琴大賽得主盧易之，向樂迷介紹兩首膾炙人口的音樂作品。蘇顯達解說柴可夫斯基小提琴協奏曲的柔美旋律與細膩表現，而盧易之則帶領觀眾探索鋼琴協奏曲的豐富曲式與節奏變化，講座並詳細解說這兩首協奏曲的特色及意涵，探討其中蘊含的美學和情感。

另外，8場活動包含《胡桃鉗》芭蕾舞劇放映會、四場室內樂沙龍、一場當代即興演奏會、一場音樂講座、以及一場解析柴可夫斯基星盤的跨界對談。除了有鋼琴家李世揚與當代舞蹈家葉名樺賞析芭蕾舞劇中的音樂及舞蹈外，亦透過不同編制的室內樂沙龍呈現柴可夫斯基最精緻的音樂小品，觀眾還可以藉由當代即興演奏會，聽到柴可夫斯基的音樂與現代即興音樂融合。藝評人林伯杰並以「柴可夫斯基的美麗與哀愁」為題，與樂迷細數柴可夫斯基的生平軼事。

「柴可夫斯基星盤解析」將於6月6日舉辦，著名占星師愛卡將解釋柴可夫斯基的天賦和命運，並與台南藝術大學音樂系主任張曉雯進行跨界對談。

特展自5月3日開展至7月2日結束，位於國家戲劇院地下一樓「表演藝術圖書館」，活動詳情請參考國家兩廳院網站
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更新時間 : 2023-05-22 12:53 GMT+08:00

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