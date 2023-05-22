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美國舉債上限危機迫在眉睫 拜登麥卡錫22日會面協商

美國財政部警告，聯邦政府最快6月1日就會因無法支付所有債務引發引發違約乃至憲政危機，從而導致經濟與金融市場災難性後果，現在距離6月1日僅剩不到兩週，執政的民主黨政府與共和黨達成共識迫在眉睫。

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2023/05/22 10:20
美國總統拜登(左)與美國眾議院議長麥卡錫(右)將於22日就舉債上限問題進行面談。(圖/台灣英文新聞 合成)

美國總統拜登(左)與美國眾議院議長麥卡錫(右)將於22日就舉債上限問題進行面談。(圖/台灣英文新聞 合成)

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國面臨舉債上限僵局，民主黨籍總統拜登（Joe Biden）與共和黨籍眾議院議長麥卡錫在一次仍有分歧但「富有成效」的電話對談後，將於美東時間22日進一步進行面談。

路透社報導，關於舉債上限的談判一開始並不順利，拜登（Joe Biden）在21日結束七大工業國集團（G7）日本廣島峰會返回華府前表示，願意在削減開支的同時調整稅收以達成協議，他也抨擊，共和黨人把刪減開支作為調高美國政府借款權限的條件「令人難以接受」，但在拜登與麥卡錫（Kevin McCarthy）通話後，問題似乎有了轉機。

麥卡錫在結束通話後於國會向記者表示，雙方就解決危機進行積極的討論，並設定於週一舉行會議，「這比之前的情形要來的好」，肯定與拜登交談有助解決問題。

一名白宮官員證實週一的會議，但並未提供具體時間與安排。報導還指出，21日下午6點左右，雙方工作人員在位於國會大廈的麥卡錫辦公室中再次舉行會談。

美國財政部警告，聯邦政府最快6月1日就會因無法支付所有債務引發危機。現在距離6月1日剩下不到兩週，財政部長葉倫（Janet Yellen）週日重申，若不能在期限前調高聯邦舉債上限，就會引發違約以及憲政危機，從而導致金融市場混亂及利率飆升。

拜登先前表示，正研究透過援引憲法第14修正案條款來迴避國會，自行提高舉債上限。他強調，「我認為我們有這項權力，問題在於能否及時行動和引用。」

美國憲法第14修正案第4款明訂，對於法律批准的美國公共債務，包括因支付平定作亂或反叛有功人員的年金和獎金而產生的債務，「其效力不得有所懷疑」。
美國
舉債上限
拜登
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