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美國佛羅里達州對有色人種、LGBTQ+族群祭「惡意」措施 民團對全球遊客發出警告

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/22 10:13
佛羅里達礁島群看日落（圖／美聯社）

佛羅里達礁島群看日落（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）不滿共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）與議員強推多個爭議法令，佛羅里達州三個民間團體對全球遊客發出了警告：來此旅遊前請三思，此地對有色人種、LGBTQ+族群懷有明顯「惡意」。

美聯社報導，發出警語的團體為NAACP、拉丁裔美國公民團結聯盟（LULAC）、平等佛羅里達（Equality Florida），分別是為非裔、拉丁裔、同志團體發聲的維權組織。

民團之所以如此氣憤，皆因迪尚特這幾個月以來採取了多項歧視性措施，包括否決了大學理事會針對非裔美國人研究的課綱調整案；禁止大學教授關於多元、平等、共融及批判性種族理論的課程；通過了《停止覺醒法案》（Stop WOKE Act），限制各級學校講授、探討部分種族相關議題。

其他爭議做法還包括，對非法移民尋求協助的層層限制；在課堂上不得談論LGBTQ議題；將有同性戀角色的書籍移出學校圖書館；限縮墮胎權；取消佛州的隱蔽持槍許可，亦即可在沒有許可的情況下隱蔽持槍（carry concealed guns）。

LULAC指，迪尚特的行徑讓各族群籠罩在恐懼陰影之中。平等佛羅里達組織則說，佛州的法律與政策侵害了人民的基本自由與權利，並對遊客的健康安全構成重大風險。

佛羅里達州遊客如織，觀光佔了其最大收入來源。2022年，遊客人數逾1億3,750萬，回到了疫情前水準。觀光也成了佛州的勞動市場主力，包攬了160萬份正職、兼職工作。2019年（可取得的最近資料），該州觀光收益突破988億美元（新台幣3.03兆元）。
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更新時間 : 2023-05-22 12:53 GMT+08:00

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