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突破氫能困境！台灣科技大學「碘廢液產氫」研究　登多國際重要期刊

降低成本又能再利用碘！對台灣的科技業龍頭半導體及顯示器產業來說，臺科大化工系教授黃炳照認為，這也是一大福音。他提及，透過全新技術，未來可望能原地再生，不只解決污水問題、將碘回收再利用，還能改善產氫的高成本、低效率問題，可謂一舉數得。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/22 09:35
研究團隊成員有很多來自臺科大永續能源發展中心，左起為蔡孟哲助理教授、黃炳照教授、蘇威年教授。（照片由臺科大提供）

研究團隊成員有很多來自臺科大永續能源發展中心，左起為蔡孟哲助理教授、黃炳照教授、蘇威年教授。（照片由臺科大提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氫能有新發展！臺科大今（22）日表示，歷經多年研究，永續能源發展中心發現，如果將水改成工業廢棄物的碘廢液，透過碘離子氧化產氫，不僅可以大量降低過程中的用電，提升能源效率，更可以產生有價值的碘或碘化物，「碘廢液產氫」創新已刊登於許多國際重要期刊。

帶領研究團隊的臺科大化工系教授黃炳照表示，碘離子氧化的電位比較低，原本水電解產氫假設需要兩度電，碘離子產氫就只需要一度電，用電量是原先的一半。同時，原先水電解產氫的副產品是氧，應用價值較低，但將碘廢液濃縮後進行氧化還原反應，就能回收裡面的碘，運用在工業、醫藥產業中，附加價值明顯提升。

對台灣的科技業龍頭半導體及顯示器產業來說，黃炳照認為，這也是一大福音。他提及，製程中產生的廢水處置一向繁複又花錢，以碘廢液為例，大多時候都是送回國外原廠做再生的處理，耗時又耗力。不過，透過全新技術，未來可望能原地再生，不只解決污水問題、將碘回收再利用，還能改善產氫的高成本、低效率問題，可謂一舉數得。

黃炳照指出，除了碘廢液，團隊也不斷研究其他材料的應用可能，因為無論是碘離子產氫、還是水電解產氫，需要的設備幾乎一樣，調整陰陽兩極的觸媒成分，就可以針對不同的材料做氧化還原反應，意味著除了碘廢液，未來也可以針對乙二醇、石墨等其他材料做氧化還原，創造高價值化學品，半導體製程會產生的銅廢液也可以用這樣的方法再生。

臺科大說明，綠能發展已成為全球趨勢，氫能運用將是很重要的一部分：一方面氫是乾淨的燃料，發電僅會產生水，不會排放廢氣；同時，「產氫」也是儲存電能「Power-to-X（P2X）」的一種方法。

「P2X」是將再生能源的「剩餘電能」轉化成氣體或液體的一種儲能方法。未來再生能源的「瞬間產電量」預計會高於當下的使用需求，產電時間又和實際用電時間有落差，所以如何在高產電的時候存下剩餘電能，變成相當關鍵的命題。產氫儲能就是其中一種作法，然而，目前常用的產氫方法——水電解，也就是以電流通過水以製造氫氣與氧氣——需要大量電力，成本可觀，發展上遇到很多難題。

國家講座黃炳照教授長期投入能源材料研發，曾獲德國宏博研究獎，並入選史丹佛大學Scopus 論文影響力能源領域「全球學者終身科學影響力排行榜」榜單、也是2022年科睿唯安（Clarivate）「跨領域」項目（Cross-Field Category）高被引學者。

由他帶領的永續能源發展中心團隊在鋰離子電池、燃料電池、高值化產氫等各種能源材料研發領域有重要影響力，相關研究領先國際。這次的「碘廢液產氫」創新不只被刊登於許多國際重要期刊，包含美國化學學會出版的《永續化學與工程（ACS Sustainable Chemistry & Engineering)）》和《應用催化B：環境（Applied Catalysis B: Environmental）》，也已經展開和業界的合作，討論如何擴大運用於產線中。

突破氫能困境！台灣科技大學「碘廢液產氫」研究　登多國際重要期刊

將碘廢液濃縮後進行氧化還原反應，就能回收裡面的碘。（照片由臺科大提供）
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