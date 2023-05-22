〈財經主筆室〉台灣實施「周休三日」! 可能嗎?

「周休三日」最近會成為熱門話題，主要是一個網友Lucas於3 月7日，在公共政策網路參與平台發起的「 讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」提案，因為在4月26日已 獲5,736位民眾附議而成案，按照規定相關政府機關應必須在6 月26日以前給予回應。

行政院副院長鄭文燦算是最早給出回應的政府官員，他說： 目前周休三日的國家，就像在歐洲國家裡的英國， 目前他們僅在做實驗，測試會不會提高工作的效率？ 會不會對公司的營運有影響？亞洲目前還沒有任何國家在推廣， 政府會據實地把全世界發展趨勢，向提案的公民做報告。

勞動部次長李俊俋也在立法院回答立委質詢中表示， 目前全世界沒有國家實施周休三日， 但國外有些單位跟公司有實驗性質，勞動部要與其他部會討論， 也要視勞資雙方意見看是否推動實驗性方案。

這個答案說白了，就是台灣不可能成為亞洲第一個周休三日的國家。 因為，政府目前顯然沒有推動意願， 但會搜集世界各國現狀資訊提供民眾了解， 但若勞資雙方都有意願推動周休三日，可自行協議實施， 政府樂觀其成。

到底目前全球各地周休三日推動情況如何呢？據統計，目前在冰島、 英國、西班牙、德國、比利時、瑞典、愛爾蘭、美國、日本、 紐西蘭和加拿大等國家，都有企業開始試行一周只工作四天， 普遍都獲得正向反應且成果斐然，但至今為止， 還沒有任何一個國家真正實施全面周休三日。

台灣最被人議論的就是低薪及高工時，勞團拿出來批判的就是202 1年調查，台灣高工時排名全球第四，在亞洲僅次於新加坡， 況且台灣加班文化盛行而被稱之為「過勞之島」。非營利機構「4 Day Week Global」就表示，如今世界已經發生了許多變化， 早就該更新了！一周工作五天是20世紀的概念，21世紀也該改變 了。

台灣周休制度是從1998年由公務機關實施每月兩次周休二日， 希望由政府帶動民間企業縮減工時。2001年開始， 台灣全面執行周休二日至今。根據勞動部統計，2021年台灣勞工 平均年總工時 2,000.4小時，比1999年尚未實施周休二 日的平均年總工時2,281.2小時，的確明顯減少。

周休三日提案一出，網友紛紛發表不同意見， 贊成者表示合理休息能提升工作效率， 且能兼顧生活品質及心理健康。但令人意外的是， 反對網友比預期的還多。反對者認為， 目前有多少勞工階層真正放周休二日？周休三日聽起來不錯， 但完全不符合現實生活的狀況。周休三日，保證老闆們會砍薪水！ 周休三日，上班可以要求企業主雙倍薪水？周休三日逼老闆砍薪， 只要不低於基本工資，政府拿商家沒辦法？ 如果以上都無法解決或實現，網友質疑這樣的周休三日大家願意嗎？

台灣目前到底有沒有能力實施周休三日呢？ 鄉林建設集團董事長賴正鎰就表示，「台灣現在缺工已經很嚴重， 若實施周休三日，營造成本飆升會讓房價再漲2成， 建議政府不要因少數人意見聞風起舞」。 全國產業總工會祕書長戴國榮則指出， 周休三日建議應用計畫鼓勵即可，畢竟周休三日工時降低， 勞工薪資可能減少。

科技產業目前是台灣產業發展重心， 況且台灣科技產業對全球影響極大，單單以台積電（2330） 來說，2022年全球晶圓代工市占率即高達58.5%， 台積電任何動態全球關注，提高休假將增加人力成本， 這將逼著科技產業外移工廠和開發無人工廠， 正當台積電開始打算往全球擴廠之際， 台灣政府敢在此時實施全面周休三日嗎？答案似乎很明顯了！

實際想想，台灣有實施「周休三日」的條件嗎？包括政府、代表資方的廠商， 以及勞方三方人士，近期內給出的反應普遍不佳來看， 台灣要想成為亞洲第一個周休三日的國家， 短期內實施機會可能性極低，「周休三日」 最後應該只是淪為一個茶餘飯後的話題罷了！