〈財經主筆室〉台灣實施「周休三日」! 可能嗎?

「周休三日」最近會成為熱門話題，主要是一個網友Lucas於3月7日，在公共政策網路參與平台發起的「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」提案，因為在4月26日已獲5,736位民眾附議而成案，按照規定相關政府機關應必須在6月26日以前給予回應。
行政院副院長鄭文燦算是最早給出回應的政府官員，他說：目前周休三日的國家，就像在歐洲國家裡的英國，目前他們僅在做實驗，測試會不會提高工作的效率？會不會對公司的營運有影響？亞洲目前還沒有任何國家在推廣，政府會據實地把全世界發展趨勢，向提案的公民做報告。
勞動部次長李俊俋也在立法院回答立委質詢中表示，目前全世界沒有國家實施周休三日，但國外有些單位跟公司有實驗性質，勞動部要與其他部會討論，也要視勞資雙方意見看是否推動實驗性方案。
這個答案說白了，就是台灣不可能成為亞洲第一個周休三日的國家。因為，政府目前顯然沒有推動意願，但會搜集世界各國現狀資訊提供民眾了解，但若勞資雙方都有意願推動周休三日，可自行協議實施，政府樂觀其成。
到底目前全球各地周休三日推動情況如何呢？據統計，目前在冰島、英國、西班牙、德國、比利時、瑞典、愛爾蘭、美國、日本、紐西蘭和加拿大等國家，都有企業開始試行一周只工作四天，普遍都獲得正向反應且成果斐然，但至今為止，還沒有任何一個國家真正實施全面周休三日。
台灣最被人議論的就是低薪及高工時，勞團拿出來批判的就是2021年調查，台灣高工時排名全球第四，在亞洲僅次於新加坡，況且台灣加班文化盛行而被稱之為「過勞之島」。非營利機構「4 Day Week Global」就表示，如今世界已經發生了許多變化，早就該更新了！一周工作五天是20世紀的概念，21世紀也該改變了。
台灣周休制度是從1998年由公務機關實施每月兩次周休二日，希望由政府帶動民間企業縮減工時。2001年開始，台灣全面執行周休二日至今。根據勞動部統計，2021年台灣勞工平均年總工時 2,000.4小時，比1999年尚未實施周休二日的平均年總工時2,281.2小時，的確明顯減少。
周休三日提案一出，網友紛紛發表不同意見，贊成者表示合理休息能提升工作效率，且能兼顧生活品質及心理健康。但令人意外的是，反對網友比預期的還多。反對者認為，目前有多少勞工階層真正放周休二日？周休三日聽起來不錯，但完全不符合現實生活的狀況。周休三日，保證老闆們會砍薪水！周休三日，上班可以要求企業主雙倍薪水？周休三日逼老闆砍薪，只要不低於基本工資，政府拿商家沒辦法？如果以上都無法解決或實現，網友質疑這樣的周休三日大家願意嗎？
台灣目前到底有沒有能力實施周休三日呢？鄉林建設集團董事長賴正鎰就表示，「台灣現在缺工已經很嚴重，若實施周休三日，營造成本飆升會讓房價再漲2成，建議政府不要因少數人意見聞風起舞」。全國產業總工會祕書長戴國榮則指出，周休三日建議應用計畫鼓勵即可，畢竟周休三日工時降低，勞工薪資可能減少。
科技產業目前是台灣產業發展重心，況且台灣科技產業對全球影響極大，單單以台積電（2330）來說，2022年全球晶圓代工市占率即高達58.5%，台積電任何動態全球關注，提高休假將增加人力成本，這將逼著科技產業外移工廠和開發無人工廠，正當台積電開始打算往全球擴廠之際，台灣政府敢在此時實施全面周休三日嗎？答案似乎很明顯了！
實際想想，台灣有實施「周休三日」的條件嗎？包括政府、代表資方的廠商，以及勞方三方人士，近期內給出的反應普遍不佳來看，台灣要想成為亞洲第一個周休三日的國家，短期內實施機會可能性極低，「周休三日」最後應該只是淪為一個茶餘飯後的話題罷了！