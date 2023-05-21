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侯友宜為脫口「台南人沒眼睛」致歉　賴清德談總統備詢：侯柯沒經驗「這做法違憲」

➤賴清德21日針對侯友宜說「台南人沒眼睛」說法表示，侯友宜應為昨晚發言道歉，台南市民要選誰當市長，是台南市民的權利，也是民主精神。➤民進黨主席賴清德昨針對備詢議題回應說，侯友宜、柯文哲都沒有國會經驗，過去在野黨要求總統備詢有違憲政制度，非總統個人意志問題。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/21 20:50
左起依序為柯文哲、侯友宜、賴清德 (圖/台灣英文新聞後製) 

左起依序為柯文哲、侯友宜、賴清德 (圖/台灣英文新聞後製) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市長侯友宜昨(20日) 晚參加節目說「台南人沒眼睛啦」。民進黨主席賴清德今天(21日) 說，侯友宜應為昨晚發言道歉；侯友宜在臉書表示，用詞不夠周全，他對台南市民衷心致上歉意。

侯友宜昨晚在新北市三重小巨蛋參加網路直播「董事長開講」節目與前台南市議員謝龍介談話時，面對謝龍介自嘲落選台南市長，侯友宜突然回應「台南人沒眼睛啦」，謝龍介接著說是「沒福氣啦」。這句話引起台南民代反彈。

彰化縣信賴台灣之友會今下午成立，民進黨主席暨總統參選人賴清德對於侯友宜說「台南人沒眼睛」說法表示，侯友宜應為昨晚發言道歉，台南市民要選誰當市長，是台南市民的權利，也是民主精神，侯友宜不可因為國民黨候選人落選就批評台南市民「不長眼睛」，這是不對，也不符合民主精神。

侯友宜為脫口「台南人沒眼睛」致歉　賴清德談總統備詢：侯柯沒經驗「這做法違憲」民進總統參選人賴清德（前左）21日出席彰化縣信賴台灣之友會成立大會並授旗，現場氣氛相當熱烈。 中央社

國民黨總統參選人侯友宜稍晚在臉書貼文表示，嘉義是他成長的故鄉，而台南是親密相臨的鄰居，兒時的府城印象，是蘊藏著深厚歷史、文化、美食及人情味的地方。但昨天，謝龍介和他在一場活動上談及台南的現況，對於這些年台南所經歷的種種變遷，心情都無比沉重。

侯友宜說，他為台南市民感到抱不平，文化之都—台南應該值得更好的發展，台南的市民值得擁有一位更出色的市長。他一直認為謝龍介深耕台南數十年，長期關懷在地的議題，為農漁民發聲，替市民爭取權益，如果給予謝龍介為台南服務的機會，相信能為台南帶來不一樣的氣象。

侯友宜表示「基於對台南市民的疼惜之心，一時情急，用詞不夠周全，對於這部分，我對台南市民朋友衷心致上歉意，往後的發言中，我會更加精準發言，表達我對現況的憂慮，並且全力以赴讓台灣更好！」

另一方面，國民黨與民眾黨的2024總統參選人侯友宜、柯文哲，昨(20日) 提到若當選總統會到立院進行國情報告。民進黨主席賴清德回應說，侯友宜、柯文哲都沒有國會經驗，過去在野黨要求總統備詢有違憲政制度，非總統個人意志問題。

侯友宜為脫口「台南人沒眼睛」致歉　賴清德談總統備詢：侯柯沒經驗「這做法違憲」

國民黨20日上午在中央黨部舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，黨主席朱立倫（前中）、台北市長蔣萬安（前左2）、新北市長侯友宜（前右2）、台中市長盧秀燕（前左1）與桃園市長張善政（前右1）等人出席，牽手高喊口號造勢。中央社

侯友宜為脫口「台南人沒眼睛」致歉　賴清德談總統備詢：侯柯沒經驗「這做法違憲」

台灣民眾黨主席柯文哲（前右3）20日上午在新市滬尾藝文休閒園區舉行參選2024總統政見會，包含柯文哲妻子陳佩琪（前右4）、新竹市長高虹安（前右5）等人都出席，儘管一早就下起滂沱大雨，現場仍有許多支持者湧入。中央社

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜昨出席國民黨「520政黨輪替、台灣更好」誓師大會時強調，他如果當選總統，將依照憲法規範，到立院進行國情報告；民眾黨總統參選人柯文哲舉行參選總統政見會時也表示，將依據憲法規定到立院進行國情報告，解決總統有權無責亂象。

賴清德20日下午出席2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮，他在會前受訪時回應指出，侯友宜或柯文哲都沒有國會經驗，不論是國民黨執政或民進黨執政，總統都願意到立法院做國情報告。

至於無法成行原因，賴清德說，是因為不論在野黨是國民黨或民進黨，都要求總統到立法院進行國情報告後，必須要像行政院長一樣接受立法委員質詢；此作法有違當前憲政制度，導致總統赴國會作國情報告難以付諸實現，並不是總統個人意志的問題。

媒體詢問如何緩解執政包袱，賴清德認為，台灣要持續進步，會面臨包括土地、水電、人力與人才等老問題與挑戰，若是比較國、民兩黨政府過去所做努力，在民進黨執政時，已針對生產要素需求做出很大進展。

他指出，政府會持續努力改善台灣投資環境與加入區域經濟，跟民主陣營個別國家簽訂雙邊貿易、或雙邊投資協定，讓台灣企業得以立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德以總統蔡英文昨在520執政報告提到的「台美21世紀貿易倡議」首批協定為例說，這就是台灣的努力，不僅在全球供應鏈的功能得到重視，台灣在全球區域安全及經濟發展亦扮演關鍵的重要角色，方能得到美國的支持。

他強調，過去面對國民黨統治的專制戒嚴時代，台灣人民沒有退卻且走過這段黑暗年代，只要台灣人民團結合作，在正確的民主道路繼續前進，即便眼前風雨更大，但只要以和平為目標，用民主作為指南針，一定可以安全的抵達彼岸。

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