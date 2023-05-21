大雨侵襲北義大利釀洪災 逾萬人被迫撤離家園

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）由於地域性的強降雨，義大利北部艾米利亞-羅曼尼亞（Emilia-Romagna）大區19日發生了嚴重的水災，造成至少13人喪生，超過3.6萬人被迫撤離家園，一級方程式賽車（F1）的艾米利亞羅馬涅大獎賽都因此被迫停辦，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也被迫提前離開七大工業國峰會，趕回國內處理災情。

大雨造成超過305起土石流，並毀損、阻塞區域內約500條道路，造成交通中斷，城市內到處都見到積累的泥土，而造成的傷害也很驚人。舉例來說，以精緻瓷器聞名於世的小鎮法恩札（Faenza）正努力搶救城內的藝術品，超過1萬冊藏書因為大水從有許多古籍的地方圖書館佚失，而在盧戈（Lugo）搶修電力的直昇機則不慎墜毀，造成數人受傷。

波隆那市長Matteo Lepore昨（20）日表示，受損的基礎建設可能需要花費至少數個月才能維修完畢，部分地區甚至得花上好幾年。

據《半島電視台》報導指出，這幾年來極端氣候對義大利帶來許多嚴重的災害，自然災害彷彿已經成為居民生活的一部分，5月初該大區就已經發生了大水，並造成2人喪生；而在此之前，則是長達數個月的旱災，氣象學家認為，這嚴重削弱了土地調節強降水的能力，讓強降水的影響加倍。

馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司（SpaceX）與義大利金融控股公司Unipol Gruppo已同意合作提供協助，SpaceX將透過星鏈衛星（Starlink）確保網路連線穩定，以讓救援人員、醫療機構與大眾可以持續使用，另一方面，該大區也將利用過去地震救災時累積的經驗，加速救援流程。