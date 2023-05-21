Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

大雨侵襲北義大利釀洪災 逾萬人被迫撤離家園

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/21 17:29
2023年5月17日，義大利洪水（圖／美聯社）

2023年5月17日，義大利洪水（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）由於地域性的強降雨，義大利北部艾米利亞-羅曼尼亞（Emilia-Romagna）大區19日發生了嚴重的水災，造成至少13人喪生，超過3.6萬人被迫撤離家園，一級方程式賽車（F1）的艾米利亞羅馬涅大獎賽都因此被迫停辦，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也被迫提前離開七大工業國峰會，趕回國內處理災情。

大雨造成超過305起土石流，並毀損、阻塞區域內約500條道路，造成交通中斷，城市內到處都見到積累的泥土，而造成的傷害也很驚人。舉例來說，以精緻瓷器聞名於世的小鎮法恩札（Faenza）正努力搶救城內的藝術品，超過1萬冊藏書因為大水從有許多古籍的地方圖書館佚失，而在盧戈（Lugo）搶修電力的直昇機則不慎墜毀，造成數人受傷。

波隆那市長Matteo Lepore昨（20）日表示，受損的基礎建設可能需要花費至少數個月才能維修完畢，部分地區甚至得花上好幾年。

據《半島電視台》報導指出，這幾年來極端氣候對義大利帶來許多嚴重的災害，自然災害彷彿已經成為居民生活的一部分，5月初該大區就已經發生了大水，並造成2人喪生；而在此之前，則是長達數個月的旱災，氣象學家認為，這嚴重削弱了土地調節強降水的能力，讓強降水的影響加倍。

馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司（SpaceX）與義大利金融控股公司Unipol Gruppo已同意合作提供協助，SpaceX將透過星鏈衛星（Starlink）確保網路連線穩定，以讓救援人員、醫療機構與大眾可以持續使用，另一方面，該大區也將利用過去地震救災時累積的經驗，加速救援流程。
義大利
洪災

相關新聞

「蒙娜麗莎」畫中石橋真實地點揭曉　義大利旅遊景點再加一
「蒙娜麗莎」畫中石橋真實地點揭曉　義大利旅遊景點再加一
2023/05/04 15:57
南韓學生看展 數百萬「香蕉」藝術品吞下肚 「因為餓了」
南韓學生看展 數百萬「香蕉」藝術品吞下肚 「因為餓了」
2023/05/04 11:40
G7外長會議日本登場 台海、俄烏成焦點 日本促各國對中國表達擔憂
G7外長會議日本登場 台海、俄烏成焦點 日本促各國對中國表達擔憂
2023/04/17 12:37
ChatGPT洩個資、不辨用戶年齡 義大利發布禁令歐盟各國反應不一
ChatGPT洩個資、不辨用戶年齡 義大利發布禁令歐盟各國反應不一
2023/04/04 17:46
【經典賽】巴拿馬力退義大利 台灣隊搶8強門票對荷蘭背水一戰
【經典賽】巴拿馬力退義大利 台灣隊搶8強門票對荷蘭背水一戰
2023/03/11 22:35

更新時間 : 2023-05-21 22:45 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 網友：這種黑歷史歐美不會收
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 網友：這種黑歷史歐美不會收
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
男高中生擁5億房產　登記同婚2小時後墜樓身亡　家屬控遭謀財害命
男高中生擁5億房產　登記同婚2小時後墜樓身亡　家屬控遭謀財害命
【更新】台灣新竹持續強降雨•多處地下道淹水逾1公尺　至少25輛汽車泡水
【更新】台灣新竹持續強降雨•多處地下道淹水逾1公尺　至少25輛汽車泡水
G7高峰會登場擬提台海議題　中國嚴重關切要求5個停止
G7高峰會登場擬提台海議題　中國嚴重關切要求5個停止
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
台灣一國小女童將4個月大弟弟裝進書包上學•老師震驚　手足失聯十餘年可望重逢
台灣一國小女童將4個月大弟弟裝進書包上學•老師震驚　手足失聯十餘年可望重逢