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身家5億高中生離奇墜樓亡•台灣法醫高大成提3疑點 中檢：尊重意見

➤高大成研判，死者可能先遭人下藥，接著才被帶往事發地點低樓層丟下樓，提出相關疑點供檢方參考。➤有禮儀社業者接受媒體聯訪指出，死者自10樓墜落，但遺體外觀完好，無明顯血跡，傷勢只斷了1隻手，頭顱也沒破，相當奇怪。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/21 19:30
左為高大成 (圖/黃健豪-北屯漸好臉書)

左為高大成 (圖/黃健豪-北屯漸好臉書)

更新時間: 2023-05-21 19:30

身家5億高中生離奇墜樓亡•台灣法醫高大成提3疑點 中檢：尊重意見

台中18歲賴姓高中生不久前獲父親生前贈與30多筆不動產，市值約新台幣5億元，隨後與夏姓地政士助理登記結婚，2小時後卻墜樓身亡。賴男母親（中）19日在國民黨議員賴順仁（左）等人陪同下舉行記者會，指出多項疑點，懷疑是遭謀財害命。中央社

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)台中賴姓高中男生擁5億不動產，和夏男登記結婚後離奇墜樓身亡，家屬今天請法醫高大成再次檢驗遺體，他提出3點質疑；台中地檢署今天表示，檢方已完成相驗，尚待解剖報告，家屬等相關意見，檢方予以尊重。

賴男母親19日在國民黨市議員賴順仁、黃健豪及委任律師陪同下召開記者會，她哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日卻被夏男帶出門，2人登記結婚，2小時後竟從夏男住處墜樓，她無法接受這件事。

家屬今天透過律師委請高大成前往賴男墜樓地點，再前往台中殯儀館相驗死者遺體。

高大成接受媒體聯訪時針對案件提出3個疑點，他表示

➤據稱死者是從10樓墜樓，但依照拋物線原理，不太可能在發現處的草叢發現遺體；

➤另外，死者遺體外觀僅見右手肘骨折，且也未見顱內及腹腔出血跡象，一般墜樓案件傷勢不會這麼輕。

➤高大成並指出，他到案發現場勘察時，發現死者陳屍草皮已經枯死，懷疑死者可能是遭下毒，墜樓後毒物嘔吐濺出，才會使草皮枯萎；他研判，死者可能先遭人下藥，接著才被帶往事發地點低樓層丟下樓，提出相關疑點供檢方參考。

台中地檢署今天透過文字稿表示，檢方日前已完成相驗及解剖程序，尚待解剖鑑定報告，遺體已發還家屬；對於家屬及相關人員在訴訟程序外的相關言論及作為，檢方予以尊重。

中央社引述檢方指出，檢察官為法定公益代表人，刑事案件偵辦，須以法律為宗、證據為憑，相關人士於訴訟程序外的意見固可作為檢察官辦案參考，但認定犯罪事實的事證（包含供述或相關鑑定作為），仍須經由嚴謹法定證明程序。

檢方表示，本案偵辦期間，檢察官已指揮司法警察進行相關偵查作為，以釐清事實真相；並呼籲相關人士請勿僅憑主觀臆測推論相關犯罪情節，給予司法純淨辦案空間。

首次發稿: 2023-05-21 17:28

高大成法醫重返現場

提出多個疑點

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台中市擁有5億不棟產的賴姓高中生，與夏男同婚2小時後離奇自10樓墜樓身亡，由於全案疑點重重，家屬今(21日) 請法醫高大成協助調查死因。

陪同前往的台中市議員黃健豪PO文指出: 今天中午，在律師陪同下，他與法醫高大成重返案發現場。

​案子發生在5/4，距今天已經17天，現場已無封鎖線，警方回覆初步都採證完畢。

​高大成法醫在現場，提出幾個疑點：

​一、如果是10樓自行下墜，中間有雨遮、陽台等物，落點的位置有點怪，不符合拋物線的物理原則。​

二、比較像滑落，不像是「跳躍」。​

三、如果是10樓墜下，身上的傷痕與致命傷及血跡，似乎不符合10樓自由落體的結果。​

四、呼籲檢警採證地點不能只有10樓陽台處。

五、毒物反應是否有驗？案發地屍體倒臥處，草地明顯枯黃，與經驗不符。

​六、如果是10樓墜下，那該戶就會變成兇宅。 夏男若有意謀殺，也有可能從別的樓層，使已經失去意識的賴同學滑落至命案現場。​

黃健豪說，最終結果，當然需要司法判定。​但過程中，各種可能性和專業意見，也希望能成為檢警辦案、司法判決的重要參考。

中央社20日報導，賴男墜樓頭顱、遺體外觀幾乎完好，家屬覺得死因不單純，21日請法醫高大成再次檢驗遺體，盼還原真相。

賴男母親19日在國民黨籍市議員賴順仁、黃健豪以及委任律師陪同下召開記者會，她哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日卻被夏男帶出門，2人登記結婚，2小時後竟從夏男住處墜樓，她無法接受這件事。

家屬透過委任律師表示，將請高大成21日前往案發現場勘查，接著到殯儀館驗屍，希望藉由高大成專業，釐清死者的死因，讓真相大白。

高大成證實此事，他將就日前提出的諸多疑點，包含高樓墜落的傷勢，被發現時一度被誤認是路倒，釐清是生前或死後墜樓，還是死後被棄屍路邊，解剖體內是否有藥物。

高大成日前接受媒體訪問指出，依據多年經驗，還沒看過從10樓墜樓，頭顱沒有破。他也分析了多處疑點，5樓墜落會頭骨裂、8樓則頭部破裂、12樓墜下會頭破腦漿迸裂，有時會例外，因此要看死亡時間點。

家屬質疑賴男遭加工自殺墜樓，高大成表示，視現場有無打鬥痕跡以及加工墜樓證據，是否內臟或頭部破裂、顱內出血以及有無吃藥，也要確認墜樓位置，是否有賴男指紋、腳印或鞋印，是滑落還是跳落，判讀是否為墜樓。

賴母指出，兒子平時滴酒不沾，當天在夏男住處卻喝2瓶啤酒，質疑夏男在酒內下藥。有禮儀社業者接受媒體聯訪指出，死者自10樓墜落，但遺體外觀完好，無明顯血跡，傷勢只斷了1隻手，頭顱也沒破，相當奇怪。

夏男接受媒體採訪時表示，部分狀況與事實有出入，會在偵查庭解釋清楚。

賴男在5月4日墜樓，消防局到場將賴男送醫，警方當天接獲轉報，受理後採集相關跡證、物件，報請檢察官相驗，家屬質疑賴男死因不單純，提告殺人罪。

台中地檢署檢察官訊後，認夏男有犯罪嫌疑，惟無羈押必要，諭知具保30萬元，12日對賴男進行解剖，等待解剖鑑定報告結果以釐清死因。

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