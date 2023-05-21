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不滿日本G7峰會「俄中威脅論」中國：不接受少數國的家法幫規

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/21 17:00
2023年5月21日，G7領袖赴廣島原爆受難者慰靈碑獻花致意（圖／美聯社）

2023年5月21日，G7領袖赴廣島原爆受難者慰靈碑獻花致意（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）在日本廣島舉行的七大工業國（G7）峰會，對俄國與中國兩國提出了前所未有的強烈譴責、新制裁，俄中不甘示弱，以同樣嚴厲的口吻予以反擊。

根據CNN，俄國外交部長拉夫羅夫20日表示，G7與會者意圖遏制俄國與中國，「沉浸在自以為了不起的光環之中」。

中國外交部砲火更猛烈，批G7執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國，已提出嚴正交涉。針對G7強調維護台海和平的決心，中國重申「台灣問題是中國人自己的事」，怒指G7縱容台獨勢力，「不要低估中國捍衛主權與領土完整的決心。」

中國外交部並要求G7停止在香港、新疆、西藏等問題對中指手畫腳，應「深刻反省自身歷史和人權劣跡。」此外，外交部也稱，中國絕不接受少數國家炮製的「家法幫規」，不接受服務於「美國第一」的小圈子規則。相關國家應「反躬自省、改弦更張。」

七大工業國於20日發表的聯合公報中，展現了該組織迄今對北京最明確的態度，一方面釋出了無意傷害中國、欲與這全球第二大經濟體合作的誠意，一方面又確立了會反制其「惡意作為」及「威逼行徑」的立場。

各領袖也矢言，要採取新一輪對俄制裁，使其戰爭機器無力再運作。根據德國之聲，美國將再截斷70家俄國與他國企業進口美國產品的能力，另加上300項針對個人、實體等的制裁措施。英國則將對俄國鑽石、銅、鋁、鎳施加進口禁令，再將普丁「軍事工業圈」的86個個人與公司納入懲治清單。
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更新時間 : 2023-05-21 17:32 GMT+08:00

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