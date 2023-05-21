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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）屏東霧台鄉飛龍瀑布昨(20日) 發生10人溯溪團因雨受困，目前仍有4人失蹤、1人掛岩壁生命跡象待確認；霧台鄉長巴正義今天(21日) 表示，該地為魯凱族禁地，希望遊客進入要尊重在地文化。

飛龍瀑布位於屏東縣霧台鄉，分為上、中、下段，下段適合初學者，中段開始難度就越來越高，是不少溯溪及攀岩好手挑戰的地點。

中央社引述巴正義今天受訪指出，飛龍瀑布為魯凱族禁地，因百年前部落間出草行動，隊伍沿山壁為隱匿行蹤將火把熄滅，因而掉落山谷意外、斬首後也會將人頭掛於瀑布一帶，因此舊名為人頭瀑布，隨後改稱為飛龍瀑布。

巴正義強調，瀑布下方的潭是漩渦，人在潭中會被捲入，且峭壁下大雨時也會有石片掉落，當地的魯凱族人並不會到飛龍瀑布活動，也希望遊客能尊重在地文化。

巴正義指出，盼在入口處張貼禁止遊客進入的告示，但由於飛龍瀑布不是霧台鄉自然人文生態景觀區範圍內，因此並無法強制管制，目前只能透過勸導的方式。

至於，未來飛龍瀑布是否列入自然人文生態景觀區範圍內，屏東縣長周春米今天表示，針對這一次的意外事件，進行通盤檢討。

昔稱「人頭瀑布」 台灣屏東霧台鄉長: 飛龍瀑布為魯凱族禁地 盼尊重在地文化

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