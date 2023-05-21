花開好了 台北陽明山2023竹子湖繡球花季登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）5月正逢台北陽明山竹子湖的繡球花綻放，2023繡球花季20日在花田音樂會中浪漫啟動，除了上山賞花，民眾還可參加人文導覽活動，或來趟小旅行。

繡球花是由一朵朵小花聚集而成，花語是「家族」、「友愛」、「團聚」，漫步於頂湖步道可見小油坑層巒疊嶂襯托著繡球花海，景緻絕美，步道沿途還有許多種植繡球花的農園，亦有培育各種漂亮的小盆栽、當季農產品提供遊客選購。

產業局表示，竹子湖繡球花最獨特的地方是，一直以來都以地植方式栽種，是國產繡球切花市場最主要的供應地。竹子湖繡球花農園眾多，所種植的繡球花品種豐富，顏色也深具變化，不論是純白色、粉色滾紅邊、粉紅色、紫紅色或是淺藍色、藍色等色系應有盡有，且包含大輪花與中輪花分布在其中，色彩層次濃豔豐富，花迷千萬別錯過。

根據台北市產業發展局，竹子湖休閒農業區是台北市三大休閒農業區之一，區內有30餘家由北市府輔導的農園，各有特色。今年，以「獨旅．偶遇」為花季主題風格，竹子湖農友打造七處別出心裁的繡球花地景花藝設計，值得細細探索。

繡球花季從即日起至6月18日，活動期間更有免費生態人文導覽解說、免費印卡站活動及小資平日竹子湖小旅行等系列活動，還有限量發行50元農園入園抵用券，可在竹子湖多家農園消費。

每日花況及交通資訊，可至活動官網與臉書專頁查詢。更多好吃好玩的，可洽產業局粉絲專頁「臺北市產業局－台北饗樂趣」。



（圖／海芋繡球竹子湖臉書）



跟臉一般大的繡球花（圖／台北產業局）