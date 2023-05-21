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氣象專家吳德榮：輕颱「瑪娃」將轉中度颱風　5天內距台灣還很遠

吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，「瑪娃」未來10天的行進趨勢仍會持續調整，是否侵台不宜下定論，待持續觀察。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/21 15:27
氣象專家吳德榮：輕颱「瑪娃」將轉中度颱風　5天內距台灣還很遠

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象專家吳德榮今天(21日) 指出，輕颱「瑪娃」將輕易跨過中颱門檻，未來走向仍在調整，5天內與台灣距離還很遠；23日鋒面不受「瑪娃」影響，各地轉有陣雨或雷雨，至於再下一波鋒面可能要延遲10天之後。

中央氣象局指出，編號第02號輕度颱風瑪娃(國際命名 MAWAR) 21日14時的中心位置在北緯7.6 度，東經148.2 度，以每小時12公里速度，向北北西進行。中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒 35 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「瑪娃」在菲律賓東方海面，持續增強，將輕易跨過中颱的門檻，能否達強颱需再觀察；預測向北北西漸轉西北西，5天內與台灣距離還很遠。

吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，「瑪娃」未來10天的行進趨勢仍會持續調整，是否侵台不宜下定論，待持續觀察。

他表示，每當菲律賓東方海面有颱風活動時，太平洋高壓會發生變動，不利於「滯留鋒面」的形成；模擬顯示，23日「梅雨季」第4波「移動性」鋒面，尚末受到此因素的影響，而第5波鋒面將延遲到10天之後。

中央社引述吳德榮說，今天氣雖好轉，大氣仍不穩定，台灣海峽有雲層逐漸移入、午後山區有對流發展，擴展至鄰近地區，有較大雨勢，仍應注意。氣溫略升。

他表示，最新模式模擬顯示，明天「梅雨季」的第4波「移動性鋒面」逐漸接近、盛行西南風，迎風面中南部不穩定、有對流發展、防較大雨勢，北台灣氣溫明顯偏高，東南部有焚風發生的條件，高溫達攝氏37度以上，「熱如盛夏」、應防中暑。

吳德榮說，明天(22日) 深夜至23日凌晨鋒面抵達，各地轉有陣雨或雷雨，其中有小範圍強對流發展，慎防「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨，各地氣溫降、北台灣轉涼；24至27日各地晴朗穩定，氣溫升，山區午後偶有零星短暫降雨。

氣象專家吳德榮：輕颱「瑪娃」將轉中度颱風　5天內距台灣還很遠
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