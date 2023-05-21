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烏克蘭澤倫斯基親抵G7峰會 爭取「南方世界」國家支持可能性大嗎？

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/21 14:35
烏克蘭總統澤倫斯基（右）與印度總理莫迪在廣島G7峰會會面（圖／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（右）與印度總理莫迪在廣島G7峰會會面（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）七大工業國組織（G7）高峰會19日於日本廣島開幕，原本外界都認定只會線上參加的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）卻在20日晚間親自飛抵現場，希望可以藉此獲得各國在俄烏戰爭上進一步的支持。

澤倫斯基與印度總理莫迪（Narendra Modi）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、德國總理舒茲（Olaf Scholz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等重要國際領袖分別進行單獨雙邊會談，他的加入很快將整個議程帶往如何有效終結俄烏戰爭上。

在與各國領導人會談的同時，澤倫斯基也不忘在個人推特上推文表示「和平將在今日變得更近」。馬克宏也表示，這是烏克蘭獲取「南方世界」（Global South）國家支持的大好機會，澤倫斯基的親自加入對推動對俄作為上可說是十分關鍵。

〈半島電視台〉指出，莫迪過去一直對對俄國採取制裁行動有所猶豫，甚至還在俄烏戰爭期間趁機增加了對俄國石油、天然氣及煤炭的進口，澤倫斯基與其會面可說是十分關鍵；莫迪也在自己推特上發布與澤倫斯基會面的照片，表示印度已準備好對烏克蘭提供人道援助，並支持以對話方式達成和平。

然而，新德里尼赫魯大學俄國與中亞研究中心的教授Archana Upadhyay指出，印度對俄烏戰爭的立場大致取決於民間對俄國的態度，西方輿論在印度並沒有多大作用，這也是為什麼戰爭本身比西方認為的狀況更為複雜。

另一方面，雖然七大工業國組織仍具其影響力，其佔全球經濟的份量已從1980年代的70%跌落至44%，這代表這些國家已無力單獨經濟封鎖俄國，而是需要仰賴全球其他國家的合作。

除了印度，澤倫斯基還預計要與這次非會員邀請國，印尼與巴西的領導人會面以爭取他們支持，然而，金磚四國之一的巴西與俄國、中國關係密切，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）已經直言，現在已不是譴責紛爭是由誰挑起的時候，同時在需要譴責莫斯科時態度抗拒，因此澤倫斯基此行能否達到他獲取開發中國家支持的目標，目前看來仍不樂觀。
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更新時間 : 2023-05-21 17:32 GMT+08:00

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