【更新】台灣北部10人溯溪團受困屏東飛龍瀑布　2遺體待搬運3人仍失聯

更新時間:2023/05/21 16:59

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10人溯溪團挑戰屏東飛龍瀑布因大雨受困，屏東縣消防局20日接獲報案展開救援行動，設法穿越湍急溪水。（屏東縣消防局提供）中央社

10人溯溪團挑戰屏東飛龍瀑布因大雨受困，21日上午直升機順利吊掛5人送醫，警消持續搜救另外5名失聯者過程中，發現1名女子吊勾在岩壁上。（屏東縣消防局提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣北部10人溯溪團昨(20日) 挑戰屏東飛龍瀑布，突遇暴雨受困，上午已有5人獲救，搜救進度到今天(21日) 下午3時，救難人員發現2具遺體，分別為吊勾在岩壁的女性及沉在深潭中的男性，遺體待搬運，目前仍有3名失蹤者持續搜救中。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭今天接受媒體聯訪指出，搜救失聯者的過程中發現1名女子吊勾在岩壁上，經過長時間用錄影，發現姿勢都沒改變，已經罹難，由於遺體位置要經過較深潭水，因此正在設法接近抵達。

另外，透過空拍機發現潭中有1個粉紅色包包，下午3時10分，救難人員靠近後發現，深潭中有1名已經罹難的男性死者，已經將遺體搬運到岩石上面，正在等待直升機吊掛。

中央社引述屏東消防局表示，目前發現的2具遺體正在設法搬運中，仍有3名失蹤者，已在飛龍瀑布下游設下攔截點，全力搜救。

另一方面，飛龍瀑布溯溪團5名受困者上午由空勤直升機救出，送台東治療、檢診；他們跟醫護人員說，單純是同好相約集結，突遇暴雨，冒險在山壁上打釘固定各自腰帶，吊在山壁上過了一夜。

屏東縣霧台鄉10人溯溪團昨在飛龍瀑布溪降時，因山區陣雨導致溪水暴漲受困，空勤今天救出受困3男2女、共5人，送衛生福利部台東醫院，5人僅受擦傷等輕傷，拒絕受訪，院方進一步檢診。

獲救5人透露，他們沒有領隊，就是單純同好相約集結，大多是各自約有時間、有興趣參加的朋友，所以並不是每個人都互相認識。

昨天山區瞬間暴雨，無法及時撤退，於是冒險在山壁上打釘固定各自腰帶，吊在山壁上過了一夜；手機仍有通訊，清晨空勤聯絡他們告知黑鷹直升機可以飛，就靜待救援，過程中，看見黑鷹直升機在山谷間超低滯空，陸續把人吊掛上去。

雖然每個人都有帶乾糧，也有無線電可通訊，但是瀑布衝擊水花四濺，乾糧被打濕，他們5人就放棄進食，盡量不做大動作，保留體力，等待救援，也感謝警消很快將他們救出。

首次發稿:2023/05/21 14:33

台灣10人溯溪團因暴雨受困屏東飛龍瀑布 5人失聯待援

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）10人溯溪團挑戰屏東飛龍瀑布因大雨受困，直升機今天（21日) 順利吊掛5人送醫。警消持續搜救另外5名失聯者過程中，發現1名女子吊勾在岩壁上，生命跡象待確認，目前仍有4人失蹤。

屏東消防局今天表示，搜救不中斷，10人溯溪團中，目前獲救的有林男（38歲）、陳男（41歲）、閻女（39歲）、陳女（33歲）、陳男（39歲）等5人。

搜救人員尋找另外5名失聯者的過程中，發現1名女子吊勾在岩壁上，生命跡象待確認，目前仍有4名失蹤者。

消防局指出，今凌晨5時30分將人員分成2組進行搜救，5名在瀑頂等待救援的民眾已經順利吊掛送醫；1女吊勾在岩壁上正在搶救中，另外4名失蹤者研判隨著溪水沖往下游，已在飛龍瀑布的下游處設立攔截點，全力搜救。

北部10人溯溪團前天(19日) 晚上入住屏東縣霧台鄉綠色海洋山莊，昨天清晨5時進入飛龍瀑布溯溪，但因為昨天午後，當地山區突然下起暴雨，溪水暴漲導致全團受困，屏東消防局在昨天下午4時許接獲報案，展開搜救行動。

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