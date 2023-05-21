台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 網友：這種黑歷史歐美不會收

更新時間： 05-21 15:00

台大經濟系今（21）日透過聲明表示，系方維護言論自由，但爭議政見已違反人權價值、性別平等法令，該系已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及學生個人獎懲辦法辦理。

系方強調，教育目的在助人成為一個完整的人，自由是完整的一部分，但不是全部。系方將啟動輔導機制，協助學生建立平等與相互尊重的公共討論空間。

另根據中央社，台灣大學校方表示，尊重各級學生自治選舉，不會過問選舉辦法及選舉方式。基於言論自由，相關選舉辦法並無事前審查，但言論自由若傷及社會多元族群，台大並不樂見。校方將持續關注，視情況給予輔導。

發布時間：05-21 12:30

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台大經濟系將於29至31日舉行系學會正副會長選舉，卻有參選人提出不堪入目的政見，兩名學生雖已道歉，已引來網友撻伐，更有人直言，出了這種黑歷史，未來出國深造或求職之路，恐怕都會受挫。

台大經濟系學生會在臉書張貼各組候選人的選舉公報，但這兩名學生的政見極為不當，因此選舉委員會決定不將內容放在政見欄，而是另於附錄列出，讓社會公評，由於言語太難聽，還呼籲大家「斟酌閱讀」。

政見共16條，充斥著「自以為幽默」的污辱歧視內容，LGBTQ、女性、單身者、僑生、原住民族群都遭到針對，性器官、體態、暴力行為都拿來當政見。

選委會聲明指出，政見內容涉歧視特定性取向、種族與身分、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝，且涉及暴力與強制行為。選委會與系學生會不願助長此類言論之散播，但未確保選民知的權利，藉此方式公開，各人閱讀前請預做心理準備。

選委會同時指出，這組候選人雖繳交了更改的政見，但已超過登記時限，且部分內容仍帶有歧視，故不予接受更正。

這組候選人顯然知道惹禍了，他們21日在台大學生交流版發文道歉，由於不成熟的行為以及玩笑話尺寸拿捏不恰當，造成許多不該有的傷害，礙於規定無法退出選舉，但會停止一切選舉活動，對自己的言行負責，謹記教訓。

網友一方面讚許系學會與選委會的做法，另也對這兩名學生的行徑直搖頭。有人嚴正警告，若有留學計畫，「這種黑歷史歐美不會收」。有人稱，若工作面試、走政治路線，被搜出這些資料，還會覺得有趣嗎？更有人表示，如此糟蹋自由民主，「政見越胡鬧越受關注」，實在諷刺。一名網友以簡體字嗆：「這就是台灣民主？」



（圖／facebook.com/NTUECONSA）