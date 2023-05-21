WHA台灣大遊行 500人聲勢浩大 台團赴中國辦事處上演「討伐習病毒」

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）第76屆世界衛生大會21日在瑞士日內瓦開議，台灣僑胞與民間團體近500人，20日在聯合國三腳椅廣場舉行遊行活動，傳達台灣入WHA決心，而其中一個民間宣達團，也於同一日至中國駐日內瓦辦事處抗議，演出行動劇表達訴求。

根據中央社，本屆WHA「台灣大遊行」活動是由瑞士台灣商工會聯合總會籌辦，串聯了台灣醫界聯盟基金會、北美台灣人醫師協會、歐洲台灣醫事聯盟、台灣世衛外交協會、台灣聯合國協進會、歐洲學生團等。

這是首次邀請意見領袖與藝人參加，包括新北市議員陳乃瑜、牙醫史書華、醫師杜承哲和吳欣岱、董事長樂團主唱吉董、歌手豬頭皮、波蘭YouTuber斯坦等人。

電音三太子為活動暖場，吉董與豬頭皮帶領參與者合唱「眾神護台灣」與「伊是咱的寶貝」。參與人士在出發前輪流站上肥皂箱，表達想法。瑞士支持科索沃入聯Skun基金會主席沙班尼（Muharrem Shabani）以及香港民眾等外國人士也紛紛到場聲援。

遊行結束後，台灣聯合國協進會2023WHA宣達團由團長張宗達，率吳欣岱、史書華、杜承哲等人與斯坦，前往中國駐日內瓦辦事處前，演出行動劇「討伐習病毒」，抗議中國打壓台灣、隱瞞COVID-19疫情。

抗議過程平和，瑞士警方有到場關切，態度和善，僅告知活動並未事先申請。警方本想沒收寫著「台灣魂」及Taiwan for WHA的標語，但後因沒有不良企圖，並未沒入。吳欣岱透露，聽聞2018年台灣聲援者因川著Taiwan for WHO的衣服，遭到警方威脅，這次似乎對台灣友善不少，感到訝異。

World Health Assembly（WHA）於21至30日在日內瓦舉行。在中國打壓下，台灣自2017年起，便無法以觀察員身份參加。我國衛福部長薛瑞元率領的世衛行動團20日抵達日內瓦，雖未能受邀，但會透過管道遞抗議信函予WHO秘書處。



董事長樂團主唱吉董（前中）與歌手豬頭皮（後中）帶領參與者合唱「眾神護台灣」與「伊是咱的寶貝」（圖／中央社）



近500名台僑、民團與國際友人20日齊聚日內瓦聯合國三腳椅廣場，出發遊行，一旁車輛也鳴按喇叭予以支持。（圖／中央社）