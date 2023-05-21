Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

ChatGPT推出手機App了！以後可邊走邊問聊天機器人 Google搜尋面臨威脅

Google搜尋的龍頭地位不保

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/21 10:25
ChatGPT手機版截圖，目前服務只在美國推出。

ChatGPT手機版截圖，目前服務只在美國推出。

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）聊天機器人ChatGPT一問世，即成當紅炸子雞，橫掃科技界，但坊間冒出了多款假apps，亂象叢生，如今終於有「正牌貨」了。OpenAI於19日宣布，在美國iOS商店推出ChatGPT官方行動app，未來將擴及其他國家，而Android版也很快就會推出。

TechCrunch報導，這款app不僅免費、無廣告，還可語音輸入。就像電腦版，使用者可與AI機器人互動，問問題、求建議、找靈感、做研究，而無須另開搜尋網頁。

由於蘋果（Apple）的Siri不夠力，該公司也未在AI領域積極耕耘，這新的應用程式可望將果迷大舉吸引至ChatGPT，同時威脅Google搜尋引擎的生存。畢竟，Google就是 iPhone Safari的預設搜尋引擎。

每個月願意花20美元（新台幣613元）的ChatGPT Plus訂閱戶，可享有更多服務，如更進階的GPT-4功能、更迅即的回覆、提前得知新功能等等。目前ChatGPT手機應用程式僅限美國地區，但其他國家的用戶不用著急，再耐心等候幾周，就能在App Store下載。

其他科技巨擘，如谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、臉書（Facebook），都使出渾身解數，在AI的研發急起直追，Google有Bard機器人，而Microsoft的Bing其實用的就是ChatGPT模型。隨著ChatGPT行動化，今日人們使用手機取得資訊的方式，勢將遭到撼動，各家大廠的競爭，也進入戰國時代。
ChatGPT
iOS
iPhone
蘋果
聊天機器人
AI
Google
Facebook
Bard
Bing
GPT-4

相關新聞

【創辦人都怕】聊天機器人ChatGPT推手 OpenAI執行長籲美國加強監管AI
【創辦人都怕】聊天機器人ChatGPT推手 OpenAI執行長籲美國加強監管AI
2023/05/17 15:31
ChatGPT來勢洶洶 搜尋引擎龍頭Google迎來新面貌 有AI卻沒那麼「真人感」
ChatGPT來勢洶洶 搜尋引擎龍頭Google迎來新面貌 有AI卻沒那麼「真人感」
2023/05/11 14:04
台灣鴻海擴大布局印度　砸11.1億元在班加羅爾購地
台灣鴻海擴大布局印度　砸11.1億元在班加羅爾購地
2023/05/08 20:59
【連升10次!】美國聯準會升息1碼至16年新高　美股下挫台股早盤震盪
【連升10次!】美國聯準會升息1碼至16年新高　美股下挫台股早盤震盪
2023/05/04 11:48
你看出箇中蹊蹺了嗎？日本攝影作品引熱議 如水鳥站在陰陽兩界
你看出箇中蹊蹺了嗎？日本攝影作品引熱議 如水鳥站在陰陽兩界
2023/04/27 11:43

更新時間 : 2023-05-21 11:22 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
男高中生擁5億房產　登記同婚2小時後墜樓身亡　家屬控遭謀財害命
男高中生擁5億房產　登記同婚2小時後墜樓身亡　家屬控遭謀財害命
【更新】台灣新竹持續強降雨•多處地下道淹水逾1公尺　至少25輛汽車泡水
【更新】台灣新竹持續強降雨•多處地下道淹水逾1公尺　至少25輛汽車泡水
G7高峰會登場擬提台海議題　中國嚴重關切要求5個停止
G7高峰會登場擬提台海議題　中國嚴重關切要求5個停止
台灣一國小女童將4個月大弟弟裝進書包上學•老師震驚　手足失聯十餘年可望重逢
台灣一國小女童將4個月大弟弟裝進書包上學•老師震驚　手足失聯十餘年可望重逢
【台灣2024大選】國民黨曝朱立倫48小時說服郭台銘內幕　侯友宜副手估7月揭曉
【台灣2024大選】國民黨曝朱立倫48小時說服郭台銘內幕　侯友宜副手估7月揭曉
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗