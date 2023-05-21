ChatGPT推出手機App了！以後可邊走邊問聊天機器人 Google搜尋面臨威脅

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）聊天機器人ChatGPT一問世，即成當紅炸子雞，橫掃科技界，但坊間冒出了多款假apps，亂象叢生，如今終於有「正牌貨」了。OpenAI於19日宣布，在美國iOS商店推出ChatGPT官方行動app，未來將擴及其他國家，而Android版也很快就會推出。

TechCrunch報導，這款app不僅免費、無廣告，還可語音輸入。就像電腦版，使用者可與AI機器人互動，問問題、求建議、找靈感、做研究，而無須另開搜尋網頁。

由於蘋果（Apple）的Siri不夠力，該公司也未在AI領域積極耕耘，這新的應用程式可望將果迷大舉吸引至ChatGPT，同時威脅Google搜尋引擎的生存。畢竟，Google就是 iPhone Safari的預設搜尋引擎。

每個月願意花20美元（新台幣613元）的ChatGPT Plus訂閱戶，可享有更多服務，如更進階的GPT-4功能、更迅即的回覆、提前得知新功能等等。目前ChatGPT手機應用程式僅限美國地區，但其他國家的用戶不用著急，再耐心等候幾周，就能在App Store下載。

其他科技巨擘，如谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、臉書（Facebook），都使出渾身解數，在AI的研發急起直追，Google有Bard機器人，而Microsoft的Bing其實用的就是ChatGPT模型。隨著ChatGPT行動化，今日人們使用手機取得資訊的方式，勢將遭到撼動，各家大廠的競爭，也進入戰國時代。