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腸道菌與雄性禿有關？台灣中研院破解雄性激素代謝密碼 可助禿頭治療

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/21 09:22
中研院攜手台大醫院婦產部，在人體腸道找到能降解雄性激素的細菌。 （圖/江殷儒、中央社）

中研院攜手台大醫院婦產部，在人體腸道找到能降解雄性激素的細菌。 （圖/江殷儒、中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）人體雄性激素過多，可能造成雄性禿等問題，中研院攜手台大醫婦產部，找到了可在腸道降解雄性激素的細菌，未來可望藉由找到更多具代謝力的益生菌，投入禿頭等症狀治療。

中央社引述中央研究院生物多樣性研究中心研究員江殷儒說法，研究人員2020年先發現厭氧菌可將雌激素逆轉成雄激素，近期又發現人體及動物腸道的陶爾氏菌（Thauera）有降解雄性激素的功能。長久以來，科學家以為腸道菌僅能被動受到荷爾蒙影響，此一發現挑戰了這項認知。

根據江殷儒，人類等脊椎動物生成性荷爾蒙，但無法完全代謝，僅能透過血液運到肝臟，再經膽管釋放至腸道。僅5到10%的性荷爾蒙會隨糞便排出，其餘的性荷爾蒙會在小腸末端重新被吸收利用。腸道菌則有機會代謝、轉換人體產生的性荷爾蒙。

說明，研究人員將陶爾氏菌以管餵方式殖入小鼠腸道，發現陶爾氏菌可利用雄性素作為碳源及電子提供者，並以硝酸鹽及亞硝酸鹽作為電子接受者，進而完成所謂的無氧呼吸。

硝酸鹽普遍存在於蔬菜中，而亞硝酸鹽作為防腐劑，常用於香腸及火腿等肉類加工品。換句話說，陶爾氏菌在腸道中可同時移除過多的雄性素及硝酸鹽／亞硝酸鹽，進而降低罹患攝護腺癌及大腸癌的風險，可謂一舉兩得。

雄性素過多症（hyperandrogenism）會造成雄性禿、攝護腺肥大及攝護腺癌，乃至於女性的多囊性卵巢症候群等諸多症狀。透過與持續的跨領域研究，有望開發更多能代謝或製造各式性荷爾蒙的腸道菌，利用這些細菌作為功能益生菌，進而促進荷爾蒙平衡，解決人體性荷爾蒙失調帶來的諸多困擾。

這項研究已於2月發表於腸道菌期刊Gut Microbes
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