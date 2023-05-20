極簡大型體感建築《途中》佇立台北市立美術館　8米高黑網牆回應疫情孤寂

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）臺北市立美術館（北美館）主辦之第10屆「X-site計畫」得獎作品《途中》，自今（20）日起於戶外廣場正式啟動。

為回應因新冠疫情而遭受框限的身體意識， 及人與人真實且有機連結逐漸被虛擬化的覺察， 獲獎團隊在北美館前廣場上打造一座名為《途中》的極簡建築： 兩道高達八米的黑色網面高牆相挾而成的廊道、寬僅有兩米， 並從中山北路一側往廣場中心直線延伸達三十米； 廊道的地板隱藏著一座巨型蹺蹺板， 將隨行者的步伐與重量的連鎖影響而緩升、緩降， 引發腳下數千顆滾珠如潮水激盪出聲響。透過視覺、 聲音與行走上的不可預期性，邀請觀眾以身體作為觀察點， 藉此暫時逃離後疫情時代的孤寂。

透過滾珠等實體介質所創造出的機械運轉與物理聲響， 以及運用雙層的黑色彈性織布包裹住整個外牆、 藉由布料特有的孔洞特性，營造出動感的摩爾紋（moiré pattern）視覺效果。往來《途中》的參與者， 在身體挪移的視線移轉間，將因摩爾紋與光線折射交織出的閃爍感， 觀看到網洞結構之外的廣場景觀如「螢幕閃爍」般明滅不定， 隨後藉由光線引導朝裝置外部的廣闊藍天走去。 在這宛如夾縫中行走的狀態中，將隨廣場當下的氣候、明暗、風力、 聲響等外在變動的環境而微異，凝鍊出獨屬個人的存在意識。



(圖/北美館)

在環境尺度上，作品亦透過顏色材質創造異質性， 並將空間切分為多重的結構框架，身處在各區域感受分別不同， 且與北美館白色立方的量體，恰好有所對話。 旁觀裝置的靜態與當下體驗的動態，從觀者的獨自前行， 或與他人緊緊相鄰，乃至身處蹺板上視線的起落觀瞻， 與抬頭仰望的一線天際，無形地在周遭交互出混合性的體感經驗。 這段前往美術館廣場的另類（alternative）道路， 不僅在理性的視覺結構與感性的行為介入之中覓尋平衡， 同時也讓建築的形式更直接地回歸到空間與身體的移動關係。

本屆X-site評審團代表劉耕名表示：「因疫情被迫在家的景況 ，使得身體經驗消失， 卻因參與這個作品重新引發大疫年代後的尋思： 踏上作品孤獨長路者，彷彿重新遇到情緒的高牆， 但途中孤獨因為豐富的感知轉成為細膩的享受，既要平衡， 又是不預期的，在途中個人的決定是重要的，必須自行決定如何走， 要前進或後退，找尋自己的出路。」

觀眾可拿起手機掃描作品說明牌藉此開啟活動專屬的Instagram濾鏡，透過AR 互動，挖掘作品隱藏於步伐下的秘密。

開展當天下午更將於美術館地下樓視聽室舉辦藝術家座談，邀請「 途中」團隊分享本次現地製作的實踐過程； 展期間另規劃有由董怡芬及臺北市立大學舞蹈學系帶領的參與式體驗 、聲音玩具工作坊與無障礙導覽，相關活動敬請留意北美館官網（w ww.tfam.museum）及臉書專頁資訊。

首獎作品 《途中 Find Your Way Out》

展出日期：2023/05/20（六）- 2023/07/30（日）

展出地點：臺北市立美術館戶外廣場

首獎團隊簡介

「途中」團隊由聲音藝術家王仲堃、法國藝術團體hellobas tworkshop、空間設計劉佳豪以及裝置設計郭仲輔所組成， 團員皆在各自的領域中活躍著，在創作途中因X-site而相聚。 成員各自帶來對於建築、空間裝置的理解和想像， 激盪出跨域的火花，只為了呈現給民眾最難忘的體驗。