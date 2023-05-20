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〈投資理財）台灣股市避開熱門炒作題材股 優質標的多

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/05/20 16:48
台灣股市投資優質標的多 (圖/PIXABAY)

台灣股市投資優質標的多 (圖/PIXABAY)

國際金融市場動盪，國內投資人對股市亦擔心受到牽連，此時選股宜審慎考慮受景氣影響最小的標的，如云光、啓弘生技、大山，都可以關注。

云光在興櫃市場已經9年，營收、獲利、股利及企業管理條件，都應已足以申請上市櫃，但是長期保守作風，惦惦吃三碗公，雖然各方面條件均佳，卻極少在媒體曝光，只有「巷仔內」的投資人，會納入長期存股名單，收取年年配發的穩定股息，投資報酬率不錯，深受存股族肯定。

云光專營照明燈具，長期以來耕耘兩岸市場，過去是以家用及商用照明燈具為主，近年開始積極發展車用背光模組，市場口碑不錯，並已打進特斯拉供應鏈，初期出貨創造營收約一億餘千萬元，但是以特斯拉每年180萬輛電動車銷售量計算，每輛車用背光模組約700元，每年有機會創造約10億元的營收，是云光不錯的商機。

云光的股利政策相當穩定，即使在疫情期間業績受創，還是每年配發3元以上現金股息，今（2023）年已決定配發4元現金股息。值得重視的是云光2022年獲利大幅成長，每股稅後淨利創新高，達到6.51元，比2021年的3.18元，大幅成長2倍以上，業績亮眼。

云光目前的資本額是3億4千餘萬元，資產總額27億9千9百餘萬元，負債總額16億2千7百餘萬元，每股淨值34.45元，資本公積加保留盈餘達8億5千5百餘萬元，財務狀況良好。

啓弘生技本（5）月15日甫上興櫃，是台灣獨家GMP生物安全性和功效性驗證生技公司，也是東南亞唯一的病毒載體CDMO廠，由於未來病毒載體將隨著細胞與基因治療發展，並已打進中國及亞洲醫療市場，產品具備獨特性，普受醫界重視。

病毒載體包括腺相關病毒、慢病毒、腺病毒，是細胞與基因治療的重要中間原料，全球細胞與基因治療投資持續增加，再生醫療公司被視為未來明星產業，成長快速。啓弘生技現在正於竹北生醫園區，階段性擴建第二條GMP病毒載體生產線，第一階段預計於2024年即可投產，躋身全球病毒載體供應鏈。

全球病毒載體供應量已出現嚴重不足，短缺達500%，亦即市場還有5倍的需求量。市場需求預估將從4.28億美元，快速增加到2027年的11億美元，年複合成長率為14.5%，但是仍然不足以滿足市場需求，正積極擴充產能，預期營收及獲利都有潛力，預期將隨各國醫療市場發展，持續成長。

啓弘生技是台灣唯一，也是亞洲極少數具備合乎國際法規標準的生物製藥檢測服務提供者，以及病毒載體製造公司，主要服務國內外抗體藥物、疫苗廠、大分子新藥開發的臨床前，以及試驗階段的檢測驗證及病毒載體委託製造。也是東南亞獨家符合臨床用等級的病毒載體CDMO，目前亞洲僅有中國明康德及日本Tamara Bio，具市場潛力。

啓弘目前資本額3.115億元，2022年營收2.5億元，每股獲利0.88元，今年每千股無償配發40股股票股利，由於具備未來成長性，且在生技界具有市場獨佔性，目前已開始獲利，且分配股利，財務健全，值得投資人注意。

大山在台灣電線電纜產業中，資本額13億8千8百餘萬元，在同業中不算是大公司，但是跟其他同業股價比起來，如果以投資報酬率衡量，應該還是值得投資人注意的標的標的。大山長期以來，營收、獲利及股利都相當穩定，價格相對其他大型電線電纜業者，股價大漲一波衡量，應該還算合理。

台電公司近年推動「強化電網靱性建設計畫」10年投資5千多億固網更新案，替重電及電線電纜業者，創造有史以來最龐大的商機，業界企業不論規模大小，雨露均霑，都獲得不錯的商機，大山也不例外，本業隨著台電釋出的商機之外，更值得關注的是轉投資太陽能電廠，以及子公司昕邑建設，在2020年推出的建案，陸續回收，都讓大山獲得不錯的財務挹注。

大山今年的營運成長動能除了台電強韌電網計畫之外，還有全台危老建築改建及企業擴廠、擴建，需要600V低壓及25 KV中壓線䌫，都是大山潛在商機。 大山2022年每股獲利2.9元，配股1元，配息1.5元，股利不錯，2021年每股獲利3.27元，配發現金股息2元，股票股利0.8元，衡平股利政策，替股東創造穩定收益，近17年來，大山共發放股利合計20.71元，近5年平均現金殖利率5.07%。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★
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