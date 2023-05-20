平日出遊更便宜！台北市56間飯店推住房優惠　最低下殺至3.2折

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）望緩解平、假日供需不平衡狀況，為鼓勵民眾平日出遊，56家旅宿業者共同推出平日住房優惠專案，最低32折， 期望達到分流效果。

觀光傳播局表示，COVID-19疫情解封後，觀光產業正快速復甦，住房需求提高，適逢原物料及基本工資上漲，國旅住宿價格創下近年新高。

為緩解平、假日供需不平衡狀況，觀傳局鼓勵旅宿業者提供平日住宿優惠方案，讓民眾非假日出遊享有特別優惠住宿價格，期望達到「分流」效果，並提升國旅住宿體驗。

觀傳局指出，台北市目前已有56家旅宿業者推出平日優惠專案，包含台北萬豪酒店、台北美福大飯店等五星級觀光旅館。

台北萬豪酒店推出一泊二食專案，平日入住僅需9,500元；台北美福大飯店依房型不同，平日入住價格為6,999元~9,999元，含早餐、免費minibar及兒童玩具，適合大人帶小孩一同放鬆；亞都麗緻大飯店推出卓越客房平日4,500元，下殺至3.2折。

晶華酒店、台北遠東香格里拉及兄弟大飯店，為連續入住旅客贈送加碼優惠，台北老爺大酒店及香城飯店企業集團，也推出住房升等。

民眾利用平日出遊，既能避開尖峰人潮，也能享受高CP值旅館優惠，更多飯店優惠專案，可至台灣旅宿網查詢。