G7高峰會發布「廣島願景」　關注中國核武發展缺乏透明及台海和平

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）G7領袖高峰會昨（19）日登場，昨晚討論核武裁減議題，並公布聯合文件「廣島願景」，內容指中國發展核武缺乏透明性，也提及了台海和平穩定的重要性。

廣島願景指出，中國發展核武缺乏透明性，對世界級區域的穩定帶來憂慮，要求中國公布核戰力資料。另外，聲明也反對偽裝為民生用，實則用於軍事用途，可大量生產用於製造核武的鈽元素，暗指正在研發快中子增殖反應爐（fast breeder reactor）的中國。

烏俄戰爭持續進行著，俄羅斯威脅不排除動用核武，廣島願景中強調，絕不容許進行核武的恫嚇或使用核武，G7另也要求北韓克制核武實驗及試射彈道飛彈。

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根據中央社，G7同意在不損及安全的情況下實現無核世界，並提出抑制核武及核武裁減雙管齊下的方向性，另外也對於岸田文雄倡議裁減核武等的「廣島行動計畫」表示歡迎。

「廣島行動計畫」為岸田文雄去年8月於紐約演講時提出，該計畫重點在於繼續不使用核武器、提升透明度、維持減少核武數量的趨勢、禁止核武擴散、和平使用核能，他呼籲各國一起提倡無核武的重要性，也歡迎各國領導人訪問原子彈爆炸地。

針對印度太平洋的局勢，G7領袖確認了台灣海峽和平穩定的重要性，並一致同意要將共同的憂慮直接傳達給中國知道，並要求中國做出負責任的行動。

G7領袖同意在國際性的課題上要與中國合作，認為透過對話建立具建設性、安定性的關係很重要。

G7高峰會昨日於位於廣島市的和平紀念公園揭開序幕，由主辦國日本首相岸田文雄迎接，之後領袖們參訪了和平紀念資料館，並在館內與受原子彈轟炸的倖存者小倉桂子對話，也至罹難者慰靈碑前獻花、拍照。