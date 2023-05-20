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台灣「新一代設計展」回歸實體展出　海外頂尖設計院校跨海參展

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/20 15:58
新一代設計展。（圖／官方臉書）

新一代設計展。（圖／官方臉書）

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)台灣指標性新銳設計展會「新一代設計展」自即日起至 22日在台北南港展覽館2館登場。

「新一代設計展」睽違三年舉辦實體展覽， 本屆以「原點 ORIGIN」為主題，全台55校、121系共近4千件作品一同展出，由曾打造國民法官法庭空間的本埠設計蔡嘉豪建築師操刀展間設計，主視覺則由新銳設計團隊StudioPros Design優仕創意操刀，繼首波釋出的主視覺海報，屆時從參展證、主題展區、展場主視覺牆等多處，也都藏有不同變化的AR互動彩蛋，等著大家來發掘背後的驚喜。。

位於1樓展場的主題展區「新一代。原點」，聚焦產業與學生相互激盪共創的心血，將展出參與「2022-2023新一代設計產學合作」計畫的40件優秀入圍及得獎作品，並以「環境、教育、溝通、科技」四大主題面向；「新一代。新一代」展區，則匯聚近三年未能於新一代實體展出的金點新秀設計獎得獎作品與新一代設計產學合作成果，再現疫情下依然豐沛的年輕創作能量。

4樓的「新一代。沙龍」則打造以對話為主軸的多功能場域，包括在「耳機亭」留聲的趣味設計，邀請36位來自不同領域的企業老闆、業界設計師或新一代學長姊，給予設計新鮮人勉勵話語，也以影像採集學生們參與產學合作的心得，暢談對於自身未來的想像及期待。

此外，今年邀請泰國朱拉隆功大學、香港理工大學，日本千葉工業大學、桑澤研究所、大阪國際學生創作節等8所海外頂尖設計院校學生或競賽獲獎作品跨海參展。
新一代

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更新時間 : 2023-05-20 19:17 GMT+08:00

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