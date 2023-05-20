G7領袖共同支持朝鮮半島無核化　呼籲各國嚴格執行對北制裁

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）G7高峰會昨（19）日起於日本廣島舉行，七國領導人皆支持朝鮮半島無核化，再次確認了「完全、可驗證且不可逆的放棄」（CVIA，Complete Verifiable and Irreversible Abandonment）的目標。

根據韓媒東亞日報報導，G7高峰會透過「G7領導人對於核裁軍的廣島展望」聲明，強調「沒有核武器的世界，核不擴散並非無法實現的」，聲明中也說道，根據聯合國安理會的決議，他們再次強調北韓應「完全、可驗證且不可逆的放棄」現有的核計畫、其他大規模殺傷性武器、及彈道飛彈計畫的共同目標及堅定意志。

聲明中也說道，根據「核武禁擴條約」（NPT, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons），北韓不得擁有核武器，未來也不得擁有，只要北韓存在大規模殺傷性武器及彈道飛彈計畫，所有國家都得完全、嚴格地履行（對北）制裁。

另外，他們也敦促北韓克制利用核試驗，與發射彈道飛彈等，威脅區域和平穩定的挑釁行為。

除北韓外，G7領袖們也對俄羅斯的核威脅表達譴責，他們透過聲明中表示，俄羅斯的核威脅，以及想在白俄羅斯部屬核武器的意圖是危險，且不可接受的，他們認為俄羅斯應重返「新戰略武器裁減協定」（New START）。

「新戰略武器裁減協定」為美國及俄羅斯之間，於2010年簽署的一項雙邊裁減戰略武器的條約，俄羅斯總統普丁在今年2月，入侵烏克蘭一週年之際，片面宣布暫停合約。