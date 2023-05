G7領袖共同支持朝鮮半島無核化　呼籲各國嚴格執行對北制裁

(台灣英文新聞/葉湘宜 綜合報導)G7高峰會昨(19)日起於日本廣島舉行,七國領導人皆支持朝鮮半島無核化,再次確認了「完全、可驗證且不可逆的放棄」(CVIA,Complete Verifiable and Irreversible Abandonment)的目標。

根據韓媒東亞日報報導,G7高峰會透過「G7領導人對於核裁軍的廣島展望」聲明,強調「沒有核武器的世界,核不擴散並非無法實現的」,聲明中也說道,根據聯合國安理會的決議,他們再次強調北韓應「完全、可驗證且不可逆的放棄」現有的核計畫、其他大規模殺傷性武器、及彈道飛彈計畫的共同目標及堅定意志。

聲明中也說道,根據「核武禁擴條約」(NPT, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons),北韓不得擁有核武器,未來也不得擁有,只要北韓存在大規模殺傷性武器及彈道飛彈計畫,所有國家都得完全、嚴格地履行(對北)制裁。

另外,他們也敦促北韓克制利用核試驗,與發射彈道飛彈等,威脅區域和平穩定的挑釁行為。

除北韓外,G7領袖們也對俄羅斯的核威脅表達譴責,他們透過聲明中表示,俄羅斯的核威脅,以及想在白俄羅斯部屬核武器的意圖是危險,且不可接受的,他們認為俄羅斯應重返「新戰略武器裁減協定」(New START)。

「新戰略武器裁減協定」為美國及俄羅斯之間,於2010年簽署的一項雙邊裁減戰略武器的條約,俄羅斯總統普丁在今年2月,入侵烏克蘭一週年之際,片面宣布暫停合約。