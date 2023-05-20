亞馬遜貝佐斯「藍色起源」公司 拿下NASA登月新標案與馬斯克互別苗頭

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導） 在2021年一度於太空領域輸給特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司（SpaceX）後，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的民營航天公司藍色起源（Blue Origin）昨日成功拿下美國太空總署（NASA）的新合約，除了一雪前「恥」外，未來也會加入NASA將太空人再度送上月球的計畫。

藍色起源拿下的合約，是NASA阿提米絲計畫（Artemis program）的一部分，預算高達34億美元，其目標是將太空人送上月球並建立科學研究基地，並以此為基礎研擬登陸火星的下一步計畫，而不只是NASA，合作方還包含美國的盟邦，像是歐洲太空總署（ESA）、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、加拿大太空總署（CSA ASC）等。

根據提出的內容，藍色起源將與航太巨頭洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）與波音公司（Boeing Co），以及月球機器人新創公司太空機器人（Astrobotic）等一同執行，建造一個高達16公尺的太空船以進行新的登月計畫，而由於提出的價格較低且願意自掏腰包配合NASA在2024年、2025年執行兩次實驗性登陸，最後才得以雀屏中選。

在此之前，藍色起源曾為了輸給SpaceX與NASA對簿公堂，雖然未能改變該次計畫的結果，卻一定程度上獲得了美國國會的支持，並對NASA施壓，希望能增加執行相關太空計畫的民間廠商。

事實上，隨著NASA方針改變，不再堅持需要在各個太空計畫中使用的太空船與設備須為自己所有，贊助民間航太公司變成一個很好的投資，NASA局長納爾遜（Bill Nelson）解釋，之前計畫選擇SpaceX，這次讓藍色起源得標是希望競爭能刺激領域發展，只要你可靠、有能耐，NASA都能成為你的後盾。

然而，即使藍色起源成功得標，NASA仍對其提出的日程有許多疑慮，表示其中有許多衝突、闕漏之處，像是是否能有效滿足技術需求等。

在現行阿提米絲計畫的規劃中，NASA會利用太空發射系統（Space Launch System）讓太空人搭乘藍色起源和洛克希德公司合作開發的獵戶座太空船（Orion capsule）升空，與SpaceX建立的星艦人類登陸系統（Starship lunar lander）一同停於環繞月球軌道的太空站中，星艦系統將負責載運太空人前往目的地，不過太空人會在降落月球表面前輪番使用兩個載具。