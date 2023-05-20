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蔡英文總統就職7週年發表談話　強調為台灣未來打基礎、維持兩岸和平

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/20 10:17
總統蔡英文任職7週年，20日上午在總統府召開「執政7年，重新 定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會，說明7年來的執政成果（圖／中央社）

總統蔡英文任職7週年，20日上午在總統府召開「執政7年，重新 定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會，說明7年來的執政成果（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）今（20）日為總統蔡英文就職滿7週年，她感謝民眾與執政團隊，讓台灣有著與7年前不同的面貌，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣。

蔡英文上午9點於總統府召開記者會發表談話，她表示，她在七年前抱著改造國家的初衷，邁出改革步伐，讓台灣的面貌和7年前有很大的不同，包括國防自主已經不是夢想，度過面對美中貿易衝突經貿變局、百年大疫，台灣經濟逆勢突圍等。

蔡英文說，她的任期雖然剩下一年，但她不會因此鬆懈，她的信念就是一年能做到的事情就一年做完，一年做不完，就一年加四年進行規劃，為台灣下個階段打基礎。

對於後疫情時代的經濟發展及民生課題，政府正透過特別預算持續調整強化產業體質，提出解決缺工方案，改良留才久用機制，維持各行各業發展動能，替下階段的產業競爭力提前部署。開啟國門後的台灣歡迎包含港澳及中國的各國旅客，而前陣子的缺蛋問題政府也已記取教訓，會隨時緊盯民生物資供給與物價，盡可能降低對國人的影響。

另外，蔡英文也提及今年免稅額的扣除額再次提高，並承諾人民，未來在財政穩健前提下，也會持續朝加薪、減稅、增福利的方向努力。

提及台灣的未來，蔡英文認為重中之重的兩件事為「維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位」以及「維持台海和平穩定的現狀」。

蔡英文說，政府7年前開始推動「新南向」出口金額達969億美元，為史上最高，另外也迎來了投資大爆發。綠能建設部分，再生能源全年度發電量於去年首度超越電，綠能產業所引進的國內外投資，在今年底將達一兆元。

蔡英文表示，七年來，政府努力調整台灣的經貿體質，從半導體到資通訊產業，從精密機械到物聯網，乃至綠能產業的潛力、生技醫療的實力，並藉此打造優質就業機會。

談及兩岸問題，蔡英文強調，台灣絕對不是風險製造者，台灣問題要用和平解決，堅守四個堅持、信守承諾、維持現狀。她認為以對話化解兩岸分歧，是台灣不分黨派及對岸共同的責任，也是全球共同期待，任何一方不能以非和平方式改變現狀，和平是兩岸唯一選項。

蔡英文說，現在是國際社會對台灣最友善的時刻，對內可以民主競爭，但對外共同守護中華民國台灣，維持區域和平穩定。
蔡英文
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台灣

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