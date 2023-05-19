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百萬人潮展覽製造機！台灣策展天王新書開賣攻佔暢銷排行　超夯秘訣曝光緊急加印

創下參觀紀錄的兵馬俑展背後推手就是他

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/05/19 20:08
時藝多媒體董事總經理林宜標推出新書《開展．藝術商業特展大解密》。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

時藝多媒體董事總經理林宜標推出新書《開展．藝術商業特展大解密》。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 誰說藝文展覽賺不了錢？引進兵馬俑及TeamLab等賣座展覽，時藝多媒體董事總經理林宜標新書《開展．藝術商業特展大解密》開賣秒佔據排行榜，教你從算成本到訂主題，回顧30年高潮迭起的策展經驗。

人稱「標哥」的林宜標今（19）日舉辦新書發表會《開展．藝術商業特展大解密：台灣展演20年全紀錄》，從《民生報》記者到王牌藝術策展人，細數30年策展心路歷程，精選22個實務案例、50個訣竅，首刷已全數被搶光，今日緊急加印，並攻佔博客來排行榜第一名。

林宜標曾任職聯合報系20年、中時報系10年，交友廣闊擁有好人緣，今日記者會上聚集藝文界重量級人物搶著排隊簽名，不分黨派的政治人物也送花籃致意，現場氣氛熱鬧非凡，現任故宮館長蕭宗煌稱林宜標具「賭徒」個性，不僅引進的展覽眼光精準還有膽識，是兼具好點子及募款能力的策展奇才，舉辦超過上百場大型藝術展演活動，曾經一年賺4億，但也曾二年賠上1億。

百萬人潮展覽製造機！台灣策展天王新書開賣攻佔暢銷排行　超夯秘訣曝光緊急加印
台北市長蔣萬安、文化部長史哲送花籃。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

林宜標創下的輝煌紀錄還包含兵馬俑展吸引超過100萬人參觀，創下台灣史上最高特展入場紀錄；歷史博物館米勒展吸引67萬人參觀，文創商品賣出1.6億元；26萬人參觀草間彌生展覽；和羅浮宮、大英博物館、奧賽美術館等合辦展覽，日本TeamLab、航海王、達利等商業展覽也都出自他手。

新書為藝術商業策展的入門引導書，探討主題包含選主題、算成本、排檔期、如何拉贊助等，不只分享案例，更務實的解決各類疑難雜症，林宜標宣布，本書50%版稅收入捐贈給「中華展演文創發展協會」。

時藝多媒體三年前脫離旺中集團，林宜標從總經理成為股東，找來高雄工專同學兼結拜兄弟、全聯工程創辦人黃文德擔任董事長，黃文德回憶，當時找了很多股東承接下來，嘗試後找到新的經營方針，內部設定目標預計2026年正式掛牌。

百萬人潮展覽製造機！台灣策展天王新書開賣攻佔暢銷排行　超夯秘訣曝光緊急加印
新書發佈記者會氣氛熱絡。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）
林宜標
藝文展覽
策展
開展．藝術商業特展大解密：台灣展演20年全紀錄

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