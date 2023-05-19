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與州長戰火升溫　迪士尼取消新園區計畫　佛州錯失2000個工作機會　

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/19 18:45
迪士尼取消佛羅里達州諾娜湖計畫，佛州將損失投資金額與2000個工作機會（圖／美聯社）

迪士尼取消佛羅里達州諾娜湖計畫，佛州將損失投資金額與2000個工作機會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）迪士尼宣布取消於美國佛羅里達州的新員工園區計畫，這是迪士尼（Disney）與共和黨及佛州州長迪尚特（Ron Desantis）槓上後的最新行動，使原預計可帶給佛州的2000個工作機會全飛了。

迪士尼在2021年宣布，他們計畫將南加州的產品與體驗開發部門「華特迪士尼幻想工程」搬到佛州諾娜湖園區，預計將耗資8.64億美元，並可帶來2,000個高薪工作機會，平均年薪為12萬美元。

根據路透社報導，迪士尼樂園負責人狄馬羅（Josh D'Amaro）透過電子郵件向員工宣布，該計畫自宣布以來發生了相當大的變化，包含新的領導層和不斷變化的商業條件，因此決定不再推進該計畫。D'Amaro表示，這不是一個輕易可做出的決定，但他相信這將是正確的決定。

在一個禮拜前，狄馬羅在與投資者的會議上公開指出，迪士尼在佛羅里達州雇用了超過75,000名員工，每年吸引數百萬遊客，還計畫在未來10年內投資170億美元擴建渡假村，但他質疑，佛州是否不希望他們在該地區增加資、工作機會，並繳更多的稅？

佛州州長迪尚特公開反LGBT，支持禁止在小學教導性取向和性別認同課程的法律，因此遭到迪士尼的批評，他也於2月取消了迪士尼長期在佛州所擁有的自治權，說迪士尼不該在該州擁有特殊待遇。

迪士尼因面積廣大，原擁有著自治權，可自行規劃自己的分區及基礎建設，不受國家法規約束。迪士尼也於上個月起訴佛州，控告迪尚特侵犯言論自由，認為此舉為政治報復，要求撤銷這些舉措。

根據報導，迪尚特將很快地宣布爭取共和黨候選人提名，投入2024年美國總統大選選戰，同為共和黨的前總統川普也藉此在社群平台上表示，是迪尚特害佛州失去投資和工作機會的。
迪士尼
佛羅里達州

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