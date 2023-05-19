台灣一國小女童將4個月大弟弟裝進書包上學•老師震驚　手足失聯十餘年可望重逢

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）矯正署勵志中學一名17歲女學員國小一年級時，因家裡沒大人能照顧2名弟弟，她把4個月大的弟弟裝進書包，再牽著2歲的弟弟上學。姊弟3人遭分開安置後失聯多年，法務部協助找到女學員的弟弟，經評估姊弟先採取通信聯繫，再安排團圓。

法務部表示，矯正署勵志中學「勵志夢想學院」5月6日舉辦成立啟用記者會，一名17歲女學員主動上台分享成長歷程，分享她在國小一年級時，因家裡沒有大人能照顧2名弟弟，她把4個月大的弟弟裝進書包，再一手牽著2歲的弟弟上學，在校被老師發現並通報社工，姊弟3人分別被安置於不同家庭，就此失聯。

法務部指出，法務部長蔡清祥於啟用記者會當天得知女學員的故事後，立即指示矯正機關與社工單位聯繫，共同協助尋找這名女學員的2名弟弟。經透過回溯不同安置家庭的聯繫資料、地址等，進而於13日找到女學員的2名弟弟。

中央社引述蔡清祥今天(19日) 表示，這名女學員很思念2名弟弟，她從社工口中得知2名弟弟過得很好後，相當開心、感動，經社工評估姊弟3人狀況後，認為暫時先不要見面，透過通信方式聯繫感情，未來會再安排適當的機會團圓。

矯正署指出，這名女學員就讀於勵志中學，因法院判決來到學校接受感化教育，僅有家屬能入校探視，因此未來女學員結束感化教育後，經社工評估再選擇適當的時間、地點，並由專業人員陪伴下與2名弟弟團圓。

法務部辦理媒體茶敘，由少年矯正學校勵志中學校長林家如（右）17日專題報告指出，勵志中學正式啟用「勵志夢想學院」，為少年矯正學校首創實習場域，帶著孩子製作的蛋糕，感謝部長蔡清祥（左）的幫助。中央社

監察委員王美玉今天(19日) 表示，非常肯定矯正學校讓孩子願勇敢上台述說成長歷程。

王美玉說，很欣慰在少輔院走入歷史後，能見到矯正學校擺脫昔日錯誤的高壓管理模式，並導入教育專家協助學員課業，讓孩子無需再躲躲藏藏，願意正面面對成長歷程。

這名女學員說，學校老師發現後十分震驚並通報社工後，姊弟3人事後分別被安置在不同家庭，就此失聯。

法務部長蔡清祥6日聽完分享後，決議協助女學員尋找弟弟，法務部今天說明，已聯繫上女學員的弟弟們，經評估姊弟先採取通信聯繫，未來再安排團圓。

矯正學校傳出佳話，曾大力主張讓少輔院轉型為矯正學校的王美玉接受記者訪問時說，此新聞可以讓民眾關注社會安全網的牢固與否，確實影響社政兒少與司法兒少的未來。

她說，昨天得知女學員新聞後感觸良多，換算下來，這故事發生時間不過是10至11年前，但早在民國92年時，為解決不同年齡手足分開安置，造成的團聚權遭剝奪，政府便已修法，可見兒少替代性照顧政策仍未達成原本預期目標。

王美玉說，依兒少法施行細則第10條規定，兒少安置原則應以交付於適當的親屬為優先，其次為與兒童及少年有長期正向穩定依附關係的第3人，再者為登記合格的寄養家庭，安置機構為最後選項。

她表示，要讓一個家庭同時接受3個安置兒少、確實有其困難，但手足分開安置狀況必須改善，社會安全網在社政兒少的處遇上，必須更積極。

王美玉提醒，就她了解，年輕人不生不養情形日益明顯，主力的寄養家庭陸續超過50歲，未來隔代教養的情形也是社會安全網須趕緊尋求解方的重點。

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除社政兒少議題，王美玉當年針對司法兒少處境，曾與前監委林雅鋒緊追「少輔院」各類高壓管理事件，調查「桃園少輔院買生死亡暨彰化少輔院曬豬肉事件」、「彰化少輔院李生遭同儕搥八卦致死」、「誠正中學中度智能障礙生遭性猥褻」等案，讓外界看到少輔院感化教育問題重重，並促使法務部將少輔院全面改制。

行政院最後在108年7月3日核定少年輔育院全面改制矯正學校計畫，桃園、彰化兩所誠正中學分校於110年8月1日正式改制為敦品中學、勵志中學等少年矯正學校。

王美玉說，她很感謝法務部長蔡清祥對司法兒少能有異於過往的觀念，擺脫傳統高壓管理想法，願意引進專業教育人才，讓少輔院走入歷史，「從監獄變成學校不容易，蠻欣慰打罵的高壓管理成為過去」。

對於這次女學員勇敢分享，王美玉認為，另一部分需歸功少年矯正學校勵志中學校長林家如的熱情與專業。

王美玉透露，監院109年例行地方巡察時就在南投國信國中遇過林家如，發現林家如不是只教學生技能，更讓多名在學習中受挫的學生，找回自信與學習興趣。

她回憶說，林家如讓孩子上台分享如何做咖啡，以及在烘焙過程學到什麼，「讓失能孩子不是躲躲藏藏，而是可以勇敢上台述說故事」。

王美玉表示，林家如將這套教學模式延伸到矯正學校，讓矯正學校淘汰過去的高壓管理，讓孩子正面面對過往、勇敢述說；她期盼這種教育理念、好的開端能持續被支持，未來學員離開機構後，也能在就學就業上獲得協助，「相信社政兒少、司法兒少都有陽光普照的一天，更期盼社會民眾都能支持」。

另外，王美玉還說，根據衛福部截至109年底資料，針對結束司法處遇的兒少提供後追服務共有1295人，其中曾是社政處遇的兒少保護個案占23.2%，曾接受高風險及脆弱家庭服務占28.9%。

她指出，再對比法務部矯正署資料可發現，110年1月在少年矯正學校及少年觀護所的1124位少年，他們入校、入所前已屬於脆弱或危機家庭者、占了12.5%。

王美玉指出，這凸顯當兒少在脆弱處境時，若被政府保護系統漏接，就很容易成為橫跨在社政及司法體系之間流轉的「跨界兒少」（Crossover Children/Youth），社會安全網如何加強避免漏接，都還有努力空間。

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