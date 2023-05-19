央廣願與鹿港天后宮攜手　共推臺灣軟實力

國定古蹟鹿港天后宮修復工程規劃即將啟動， 有意商借財團法人中央廣播電臺前鹿港分臺用地搭建臨時行宮，對此 Rti央廣董事長賴秀如表示：「我們歡迎媽祖臨時行宮進駐， 一同向世界推廣台灣的軟實力。」

興建於1969年的央廣前鹿港分臺已列入彰化縣文化景觀， 近年因播音任務解除，央廣藉由與地方團體合作， 開始籌辦文化推廣活動，前鹿港分臺也納入正在進行的「 廣播園區建置計畫」，期盼從原先的神祕電臺基地， 變身為親近民眾生活的廣播園區。由於地緣的關係， 現在更有機緣成為媽祖的臨時行宮，使雙方有機會攜手協力， 讓鹿港的文化底蘊更精采豐富。

Rti央廣位於民雄的「國家廣播文物館」 即是廣播文化資產轉型及在地合作的最佳先例， 持續進行文化教育推廣並與社區生活連結， 讓民眾透過國家廣播文物館認識既國際又在地的民雄鄉。 為響應世界博物館日，民雄國家廣播文物館將在本週末(5月20日 及21日)連兩日免費開放民眾前來開箱廣播歷史，體驗實境解謎、 導覽、跨文化展演、講座、市集等地方串連活動， 央廣更將舉辦睽違多年的越南語聽友會， 邀請嘉義及中南部的越南朋友同歡，Rti央廣相信民雄的轉型經驗 可以做為前鹿港分臺與地方合作的借鏡。

Rti央廣近年與媽祖文化有許多連結，今年4月， 從彰化南瑤宮媽祖廟分靈至泰國的南瑤宮率領近200名信眾返台謁 祖進香，央廣在桃園國際機場做第一手的報導。2021年， 央廣也曾率領11個語言的製播團隊於大甲媽祖遶境期間進行多語直 播，將媽祖的慈悲傳遞到全世界。

創立2006年的Rti央廣，目前以20種語言向全世界提供廣播及資 訊服務，提供最迅速、正確的臺灣消息， 並介紹臺灣的社會現況及人文風景，幫助世界更認識臺灣。 鹿港具有豐厚的歷史及人文底蘊， 媽祖天后宮與央廣前鹿港分臺都是見證鹿港發展的重要文化資產。 倘若媽祖臨時行宮有機會進駐分臺， 便能共同將鹿港豐厚的軟實力傳遞到全世界。

央廣陸續於前鹿港分臺辦理開箱、講座等活動，邀請民眾瞭解其在冷戰年代的任務及未來願景。(照片由央廣提供)