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央廣願與鹿港天后宮攜手　共推臺灣軟實力

By 台灣英文新聞
2023/05/19 17:45
央廣陸續於前鹿港分臺辦理開箱、講座等活動，邀請民眾瞭解其在冷戰年代的任務及未來願景。(照片由央廣提供)

央廣陸續於前鹿港分臺辦理開箱、講座等活動，邀請民眾瞭解其在冷戰年代的任務及未來願景。(照片由央廣提供)

國定古蹟鹿港天后宮修復工程規劃即將啟動，有意商借財團法人中央廣播電臺前鹿港分臺用地搭建臨時行宮，對此Rti央廣董事長賴秀如表示：「我們歡迎媽祖臨時行宮進駐，一同向世界推廣台灣的軟實力。」

興建於1969年的央廣前鹿港分臺已列入彰化縣文化景觀，近年因播音任務解除，央廣藉由與地方團體合作，開始籌辦文化推廣活動，前鹿港分臺也納入正在進行的「廣播園區建置計畫」，期盼從原先的神祕電臺基地，變身為親近民眾生活的廣播園區。由於地緣的關係，現在更有機緣成為媽祖的臨時行宮，使雙方有機會攜手協力，讓鹿港的文化底蘊更精采豐富。

Rti央廣位於民雄的「國家廣播文物館」即是廣播文化資產轉型及在地合作的最佳先例，持續進行文化教育推廣並與社區生活連結，讓民眾透過國家廣播文物館認識既國際又在地的民雄鄉。為響應世界博物館日，民雄國家廣播文物館將在本週末(5月20日及21日)連兩日免費開放民眾前來開箱廣播歷史，體驗實境解謎、導覽、跨文化展演、講座、市集等地方串連活動，央廣更將舉辦睽違多年的越南語聽友會，邀請嘉義及中南部的越南朋友同歡，Rti央廣相信民雄的轉型經驗可以做為前鹿港分臺與地方合作的借鏡。

Rti央廣近年與媽祖文化有許多連結，今年4月，從彰化南瑤宮媽祖廟分靈至泰國的南瑤宮率領近200名信眾返台謁祖進香，央廣在桃園國際機場做第一手的報導。2021年，央廣也曾率領11個語言的製播團隊於大甲媽祖遶境期間進行多語直播，將媽祖的慈悲傳遞到全世界。

創立2006年的Rti央廣，目前以20種語言向全世界提供廣播及資訊服務，提供最迅速、正確的臺灣消息，並介紹臺灣的社會現況及人文風景，幫助世界更認識臺灣。鹿港具有豐厚的歷史及人文底蘊，媽祖天后宮與央廣前鹿港分臺都是見證鹿港發展的重要文化資產。倘若媽祖臨時行宮有機會進駐分臺，便能共同將鹿港豐厚的軟實力傳遞到全世界。

央廣願與鹿港天后宮攜手　共推臺灣軟實力

央廣陸續於前鹿港分臺辦理開箱、講座等活動，邀請民眾瞭解其在冷戰年代的任務及未來願景。(照片由央廣提供)

更新時間 : 2023-05-20 01:39 GMT+08:00

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