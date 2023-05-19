珊瑚移植工作坊招募25名志工　5月22日開放報名

新北市政府漁業處「卯澳灣珊瑚移植工作坊」 訓練課程即將開放報名囉！新北市政府與國立臺灣海洋大學共同合作 ，於2023年5月28日辦理1梯次珊瑚移植工作坊活動，在 5月22日中午12時30分開放網路報名，限量25名 ，歡迎對海洋與珊瑚有興趣的夥伴，一起加入『珊瑚移植工作坊』 課程，協助移植珊瑚與照顧珊瑚，並加入志工夥伴的行列， 一同為海洋盡力！

新北市政府漁業處與國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所所長識 名信也教授，共同在新北市海洋資源復育園區， 進行珊瑚養殖和辦理珊瑚小學堂活動，目前已養殖超過1,775株 珊瑚。從去(2022)年開始，團隊在卯澳灣海域調查6個珊瑚移植 地點，再依據珊瑚移植操作可行性、適合珊瑚生長的海水深度(約為 3-10公尺)、海底地形與地質堅硬程度、海底沈澱物的多寡、 海流強弱與大型藻類生長程度等項目，評估後選定3處適合進行珊瑚 移植的地點，去年已有多位志工朋友與珊瑚移植團隊一起移植500 株珊瑚至卯澳灣週邊海域，今年也將持續規劃及進行珊瑚移植。

為了在卯澳灣辦理珊瑚移植工作，將辦理『珊瑚移植工作坊』招募2 5名夥伴，因本項工作需要在水中進行珊瑚移植作業， 需具備進階開放水域潛水員(advanced open water diver)(含)以上程度證照，潛過30支氣瓶(近半年內潛過 2支以上)，水中作業應變能力(可以理解手勢溝通)和具有實際水 中導航與水中操作器具者經驗的能力。這次訓練課程全程免費， 主辦單位會提供氣瓶1支、浮力背心(BCD)、調節器及配重， 歡迎有興趣的民眾共同來認識珊瑚、照顧珊瑚、 以及學習如何進行珊瑚移植，以積極行動來維護海洋生態、 改善海洋環境及復育海洋資源！

新北漁業處長張麗珍表示， 珊瑚礁是全球最多樣化和生物量最豐富的海洋生態系统之一， 新北市政府獲得海洋委員會海洋保育署補助執行「112年度新北市 卯澳灣珊瑚移植計畫」，持續推動珊瑚復育， 將新北市海洋資源復育園區打造成珊瑚的復育基地， 為珊瑚復育強力的後盾，後續將復育後強壯健康的珊瑚， 移植至卯澳灣天然環境，作為臺灣東北角海域珊瑚移植的示範區， 期望未來與有興趣的市民朋友共同努力， 陸續將在復育園區海底池培育的珊瑚，移植至天然環境， 為珊瑚的資源復育盡一份心力！

2022年珊瑚移植工作坊體驗種植珊瑚。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

說明珊瑚移植的操作工具。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)