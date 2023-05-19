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【台灣2024大選】侯友宜致電許淑華爭取支持　稱到南投將拜會宣布退黨的何勝豐議長

➤國民黨17日徵召侯友宜代表參選2024年總統大選，當天下午南投縣議長何勝豐接著即宣布退出國民黨。➤國民黨尚未徵召侯友宜前，郭台銘積極下鄉，包含5月4日到南投縣議會拜會，約20名國民黨、無黨縣議員出席，大合照時，郭台銘右手邊就是站著何勝豐。➤紐約時報報導，中國刺激台海緊張之際，中國國民黨與北京往來有時成為包袱，因而徵召想在兩岸議題走中間路線的侯友宜選總統，爭取對北京懷有戒心的選民支持。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/19 15:00
新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選總統。南投縣長許淑華（前）19日在南投縣議會表示，18日接到侯友宜來電，希望未來多幫忙。中央社

新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選總統。南投縣長許淑華（前）19日在南投縣議會表示，18日接到侯友宜來電，希望未來多幫忙。中央社

延伸閱讀:　國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選總統，南投議長何勝豐接著宣布退黨。南投縣長許淑華今天(19日) 表示，昨天接到侯友宜來電希望未來多幫忙，未來若到南投將拜會何勝豐。

國民黨17日徵召侯友宜代表參選2024年總統大選，當天下午南投縣議長何勝豐接著即宣布退出國民黨，何勝豐透過聲明表示，為保持行政中立，顧及議員席次非國民黨超過半數，議會為合議制，身為議長自當中立自持；他接受媒體聯訪時，否認與提名侯友宜有關。

許淑華今天出席南投縣議會縣政總質詢接受媒體聯訪表示，昨天接到侯友宜來電，希望未來可多幫忙，電話中侯友宜聲音沙啞，可能是因為講很多電話，或參加很多大型活動。

許淑華說，她在電話中表示恭喜和支持，侯友宜也請她代為向何勝豐「打個招呼」，將來若來南投縣將去拜會何勝豐。

另外，媒體報導鴻海集團創辦人郭台銘先前爭取國民黨總統提名時，國民黨主席朱立倫指郭台銘到中南部見太多「牛鬼蛇神」，讓郭台銘不滿。對此，許淑華說，沒聽過這傳聞，郭台銘自從表達爭取國民黨徵召後，拜訪黨內、無黨、地方人士是很正常的事。

國民黨尚未徵召侯友宜前，郭台銘積極下鄉，包含5月4日到南投縣議會拜會，約20名國民黨、無黨縣議員出席，大合照時，郭台銘右手邊就是站著何勝豐，何勝豐當天表示，擔任總統一定要先為台灣2300萬人民著想，誰能做到，他就一定全力支持。

中央社報導，新北市長侯友宜今天被問及是否曾被鴻海集團創辦人郭台銘質疑「帶職選總統」時表示，不要見縫插針，面對所有問題都有共同信念、價值，更重要「我們都會團結在一起」。

紐約時報報導，中國刺激台海緊張之際，中國國民黨與北京往來有時成為包袱，因而徵召想在兩岸議題走中間路線的侯友宜選總統，爭取對北京懷有戒心的選民支持。

侯友宜上午在新北市政府接受媒體聯訪，被問及「中間路線」是什麼時以台語說，他是在台灣出生的鄉下小孩，一生愛台灣、中華民國不變，他會守護中華民國，讓這塊土地更好，讓台灣人善良被看見，會跟大家一起努力讓台灣和平、安定、繁榮及永續。

媒體詢問17日是否致電花蓮縣長徐榛蔚？為何沒致電國民黨籍立法委員傅崐萁？如何修補與已退出國民黨的南投縣議會議長何勝豐的關係？及是否致電郭台銘？

侯友宜說，這段時間非常謝謝縣市首長及很多民意代表給他很多鼓勵及支持，大家要一起團結守護中華民國，要跟大家心連心共同打拚，那天致意就是大家團結一致向前走的時刻。

【台灣2024大選】侯友宜致電許淑華爭取支持　稱到南投將拜會宣布退黨的何勝豐議長

國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
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