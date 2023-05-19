Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北4學子獲2023總統教育獎　綻放生命光芒

By 台灣英文新聞
2023/05/19 17:18
汐止國中8年級楊薰絜(坐輪椅者)。(照片由新北市教育局提供）

汐止國中8年級楊薰絜(坐輪椅者)。(照片由新北市教育局提供）

2023年總統教育獎得主今(19)日揭曉，新北市學子表現亮眼。這次得獎學生包括龍埔國小林義宸、汐止國中楊薰絜、三重高中莊佳龍、新北高中吳于嫣4人，發揮人性積極面，力爭上游，出類拔萃，綻放生命光芒，為所有學子樹立品德典範。

龍埔國小6年級林義宸因自閉症從小進出醫院頻繁，他表示，進出醫院時看到身心障礙的人們，反而忘了自己也是病人，只是想著如何減少其他病人的壓力和痛苦。義宸的導師陳昀暄說，義宸透過自己的心，用畫筆把世界畫出來，也用充滿想像力及生命力的文字描繪美麗的世界，為同學帶來正向力量！

汐止國中8年級楊薰絜出生就罹患膠原蛋白基因突變，小學五年級曾因脊椎側彎壓迫肺臟，導致呼吸衰竭病危，當她甦醒過來的時候，決心讓自己活得更精采。學校主任陸慶哲表示，薰絜總是樂於學習，除了功課，不管是手作、美勞或是Powerteth課程都全力以赴，更發揮美術專長和操控輪椅的手部優勢在比賽中操控作品，讓她的團隊在POWERTECH新北市賽中獲得亞軍。

三重高中3年級莊佳龍說，自己來自單親中低收入戶家庭，自幼由奶奶撫養長大，但從不覺得條件比別人差。小學二年級開始學習競技體操，每日堅持長時間練習。2020年全中運獨拿七面金牌，在當時還被稱為「最強國中生」； 2021-2022年共獲得9面金牌，並於去(2022)年代表台灣參加法國諾曼第舉行的世界中學生運動會，獲得雙槓金牌、單槓銀牌，及得到111年體育運動菁英獎-最佳新秀獎。每一次競賽，自己不敢有任何一個時刻放鬆，用戰戰兢兢的努力回報給奶奶、家人、學校和國家。

新北高中1年級吳于嫣表示，自己自小罹患「軟骨育不全症」，導致身體矮小。自己想要突破身體的限制，藉由練習羽球讓自己有自信的站在舞台上！自己知道練球比一般同學辛苦、吃力，因此就更早到學校鍛練體能，即使練到全身痠痛多處瘀青也決不放棄。于嫣同學2021年参加杜拜巴林的青年亞帕運比賽以及2022年西班牙的羽球公開賽不負眾望都拿到金牌、銀牌的成績。于嫣希望以開朗個性帶給一樣罕見疾病身障的病童快樂，也想讓同學們知道，只要努力，沒有不可能的事情。

教育局長張明文表示，照顧弱勢是新北市重大政策，特殊教育尤其需花費心力。新北市未來5年，預計再增置至少78班特教班及174名特教教師，可再照顧約2,000位特教學生。獲獎同學是超越自我、不畏人生逆境的小巨人，發揮人性積極面善行，為社會帶來更多溫暖。這些孩子在艱困的境遇下持續努力，肯定獲獎學生克服各種挑戰、翻轉困境，堪為學習典範。

新北4學子獲2023總統教育獎　綻放生命光芒

龍埔國小6年級林義宸。（照片由新北市教育局提供）

新北4學子獲2023總統教育獎　綻放生命光芒

三重高中3年級莊佳龍。（照片由新北市教育局提供）

新北4學子獲2023總統教育獎　綻放生命光芒

新北高中1年級吳于嫣(右1)。（照片由新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-05-20 01:39 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
近7成已接種2劑猴痘疫苗 卻仍感染！美國CDC警告：疫情今夏恐捲土重來
近7成已接種2劑猴痘疫苗 卻仍感染！美國CDC警告：疫情今夏恐捲土重來
中國學生疑涉多起炸彈恐嚇 台灣高檢署將召開專案會議偵辦
中國學生疑涉多起炸彈恐嚇 台灣高檢署將召開專案會議偵辦
【台灣2024大選】國民黨曝朱立倫48小時說服郭台銘內幕　侯友宜副手估7月揭曉
【台灣2024大選】國民黨曝朱立倫48小時說服郭台銘內幕　侯友宜副手估7月揭曉
迪士尼真人版《小美人魚》色調灰暗 主角都看不清 觀眾吶喊：光在哪裡？
迪士尼真人版《小美人魚》色調灰暗 主角都看不清 觀眾吶喊：光在哪裡？
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
電影看太多？台灣新北銀樓竊案 鑿牆挖洞上百萬金飾得手
電影看太多？台灣新北銀樓竊案 鑿牆挖洞上百萬金飾得手
【更新】台灣新竹持續強降雨•多處地下道淹水逾1公尺　至少25輛汽車泡水
【更新】台灣新竹持續強降雨•多處地下道淹水逾1公尺　至少25輛汽車泡水