新北4學子獲2023總統教育獎　綻放生命光芒

2023年總統教育獎得主今(19)日揭曉， 新北市學子表現亮眼。這次得獎學生包括龍埔國小林義宸、 汐止國中楊薰絜、三重高中莊佳龍、新北高中吳于嫣4人， 發揮人性積極面，力爭上游，出類拔萃，綻放生命光芒， 為所有學子樹立品德典範。

龍埔國小6年級林義宸因自閉症從小進出醫院頻繁，他表示， 進出醫院時看到身心障礙的人們，反而忘了自己也是病人， 只是想著如何減少其他病人的壓力和痛苦。義宸的導師陳昀暄說， 義宸透過自己的心，用畫筆把世界畫出來， 也用充滿想像力及生命力的文字描繪美麗的世界， 為同學帶來正向力量！

汐止國中8年級楊薰絜出生就罹患膠原蛋白基因突變， 小學五年級曾因脊椎側彎壓迫肺臟，導致呼吸衰竭病危， 當她甦醒過來的時候，決心讓自己活得更精采。 學校主任陸慶哲表示，薰絜總是樂於學習，除了功課，不管是手作、 美勞或是Powerteth課程都全力以赴， 更發揮美術專長和操控輪椅的手部優勢在比賽中操控作品， 讓她的團隊在POWERTECH新北市賽中獲得亞軍。

三重高中3年級莊佳龍說，自己來自單親中低收入戶家庭， 自幼由奶奶撫養長大，但從不覺得條件比別人差。 小學二年級開始學習競技體操，每日堅持長時間練習。2020年全中 運獨拿七面金牌，在當時還被稱為「最強國中生」； 2021-2022年共獲得9面金牌，並於去(2022)年代表台灣參 加法國諾曼第舉行的世界中學生運動會，獲得雙槓金牌、單槓銀牌， 及得到111年體育運動菁英獎-最佳新秀獎。每一次競賽， 自己不敢有任何一個時刻放鬆，用戰戰兢兢的努力回報給奶奶、 家人、學校和國家。

新北高中1年級吳于嫣表示，自己自小罹患「軟骨育不全症」， 導致身體矮小。自己想要突破身體的限制， 藉由練習羽球讓自己有自信的站在舞台上！自己知道練球比一般同學 辛苦、吃力，因此就更早到學校鍛練體能， 即使練到全身痠痛多處瘀青也決不放棄。于嫣同學2021年参加杜 拜巴林的青年亞帕運比賽以及2022年西班牙的羽球公開賽不負眾 望都拿到金牌、銀牌的成績。 于嫣希望以開朗個性帶給一樣罕見疾病身障的病童快樂， 也想讓同學們知道，只要努力，沒有不可能的事情。

教育局長張明文表示，照顧弱勢是新北市重大政策， 特殊教育尤其需花費心力。新北市未來5年，預計再增置至少78班 特教班及174名特教教師，可再照顧約2,000位特教學生。獲 獎同學是超越自我、不畏人生逆境的小巨人，發揮人性積極面善行， 為社會帶來更多溫暖。這些孩子在艱困的境遇下持續努力， 肯定獲獎學生克服各種挑戰、翻轉困境，堪為學習典範。

龍埔國小6年級林義宸。（照片由新北市教育局提供）

三重高中3年級莊佳龍。（照片由新北市教育局提供）

新北高中1年級吳于嫣(右1)。（照片由新北市教育局提供）