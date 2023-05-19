男高中生擁5億房產　登記同婚2小時後墜樓身亡　家屬控遭謀財害命

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台中一名賴姓高中生於日前繼承了父親龐大遺產，卻在與夏姓男子完成結婚登記的2小時後墜樓喪命，媽媽質疑兒子遭謀財害命，檢察官認為夏男有犯罪嫌疑，夏男已依30萬元交保。

賴母委任律師透露，賴男剛滿18歲，就讀高中三年級，日前繼承父親30筆不動產，市值約新台幣5億元，而夏男父親為地政士，夏男為助理，賴家委託其處理房地產，因而結識。

夏男於5月4日以教導賴男處理房地產為由，至賴男家中，並要賴男正著證件出門，2人隨後至戶政事務所完成結婚登記，賴男卻於2小時後墜樓喪命，賴母認為兒子遭加工墜樓，質疑夏男為繼承5億房地產，而謀財害命，提出殺人罪告訴。

賴母說，兩人乘同一部機車出門後，她先找夏父要找兒子，對方卻不以為意，她再找親人陪同報警，卻在不久後接到兒子墜樓送醫不治的噩耗。

賴母說，兒子生前因房產問題，只和夏男見過2次面，並不知道2人要結婚，兒子剛考上大學，日前才因和女同學告白失敗，而至輔導室接受輔導，是名異性戀者。

陪同招開記者會的議員黃建豪說，嫌疑人應接受測謊，自願放棄財產繼承，證明沒有殺人動機，另外，夏男已以30萬元交保，但沒有限制出境與住居，希望檢察官申請羈押，避免有逃亡疑慮。

根據中央社，夏父對次事表示不知情，不願回應。

台中地檢署表示，檢察官訊後認為夏男有犯罪嫌疑，但無羈押必要，檢察官已於12日進行解剖，待鑑定報告結果出爐，以釐清死因。