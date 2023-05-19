台灣水泥：26噸電動大貨卡充電樁配套服務　助IKEA啟動零碳綠色物流

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台泥旗下所屬台灣通運今(19)日宣布，將引進全台首輛電動大貨卡，為全球家具家飾領導品牌IKEA宜家家居提供零碳綠色物流服務，每日為台北內湖、桃園和台中店等三家店，提供補貨服務，對於該公司的充電設施則由台泥儲能規劃建置，期許未來雙方於儲能領域能進一步合作。

台灣通運董事長辜公怡、台灣通運總經理吳曉玲與台泥儲能副總黃義協，今天都出席IKEA物流中心啟用儀式，見證國內綠色物流的重要里程碑。

台通董事長辜公怡表示，運輸部門高居全台第四碳排放主要來源，公路運輸碳排佔比更高達95.6%，因此唯有運具電動化以及無碳化，運輸部門的淨零轉型才有可能完全實現。

辜公怡認為，許多人熱衷談ESG，卻不願意面對ESG是必須有決心投資，且付出成本的，但甚麼都不做，我們居住的地球付出代價會更高。現在知道推動電動運具會讓碳排下降，台灣通運相信唯有與價值觀一致的運營商與客戶攜手同心，減碳之路才有契機。

台泥說明，IKEA目標2025年前將產品運送的碳排放降於零，並在2030年實現氣候正效益，今(2023)年為該公司電動貨車啟用元年，採用了台灣通運26噸電動大貨卡，相對於傳統的10.5噸柴油車，將減少約18%的碳排放量、相當於5.38噸CO2e。

台泥儲能在IKEA物流中心以及台中店皆設置了充電設施，根據IKEA綠色物流路線圖，為其試算規劃最佳充電方案，讓電動大貨卡可於裝卸貨物同時完成充電，協助控制時間成本，消除企業轉換電動車初期的里程焦慮。

最後，台泥表示，台通第二輛26噸電動大貨卡車也完成掛牌，目前已有科技、生技品牌客戶洽談中。後續台通規劃引進更多不同形式的商用電動運具，包括電動曳引車，並針對客戶需求提供客製化規畫方案，減碳成果將全部歸屬企業客戶，可為客戶取得符合溫室氣體盤查範疇三之碳排放減量。