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G7高峰會登場擬提台海議題　中國嚴重關切要求5個停止

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/19 14:13
七大工業國集團（G7）領袖高峰會今（19）日登場（圖／美聯社）

七大工業國集團（G7）領袖高峰會今（19）日登場（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）G7高峰會於今（19）日登場，台海議題備受矚目，中國對此多次表達嚴重關切，提出5個停止，要求峰會不得成為反中的政治表演，美國官員表示，G7將團結立場。

G7（七大工業國集團）領袖高峰會今日於日本廣島舉行，會議將為期3天，至21日結束。近日中國對台軍事威脅日漸加劇，不斷地有報導指出，峰會議題將會納入台海議題，中國也對此多次表達不滿。

據中央社報導，中國駐日大使館昨（18）日晚間於晚站發布訊息，公使楊宇表示，日方作為東道國，應確實妥善處理峰會涉中因素，停止干涉中國內政，停止對中經貿遏壓，停止操弄涉海問題，停止炒作中國威脅，停止搞遏中小圈子，不得使峰會及有關雙多邊活動成為反中的政治表演。

根據聯合新聞，中國外交部也於昨日下午例行記者會中批評，美國、日本等國不斷虛化掏空一個中國原則，光講和平解決台灣問題，不說支持中國統一，實際上是在企圖阻撓中國統一大業，助長台獨勢力，製造兩岸和平分裂，帶給台海和平穩定更大的破壞，頓促這些國家停止玩火。

另外，日本防衛隊也於16日發現，包含飛彈驅逐艦及艘巡防艦等共五艘中國艦艇，先後出現於日本離島周邊，但未侵入日本領海。

延伸閱讀：日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
G7高峰會
日本
中國
台灣
台海問題

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