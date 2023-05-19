肉食族快看！4人同行來「肉次方」贈「10盎司肋眼牛排」、「Oh my!原燒」推殺光底片的「貓掌聯萌」 好吃好萌又好拍

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）呼朋引伴吃肉肉！王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」推出4人同行贈「10盎司松露肋眼牛排」活動；「Oh my!原燒」則攜手YouTuber「魚乾」推出聯名「貓掌聯萌」燒肉盤，殺光你的底片，再讓你吃肉吃到不要不要。

網路社群號稱「最難訂位燒肉吃到飽」品牌「肉次方」主打598元起，現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，超高CP值深受年輕族群喜愛。即日起至5/31，4人同行來店內用點998元的套餐，即贈「10盎司松露肋眼牛排」1份，8人同行則贈2份，依此類推，加肉無上限，歡迎消費者呼朋引伴來追肉。

10盎司松露肋眼牛排。（圖／王品提供）

「肉次方」品牌開幕至今2周年，推出限量LINE貼圖「立方虎」，人氣爆棚，成功搶到貼圖的幸運粉絲，只要在5/31前使用「立方虎」貼圖回傳肉次方LINE官方帳號，到店消費出示畫面，即贈「神奇海螺」一份，厚實的螺肉咬勁十足，品嚐濃濃海味。

「Oh my!原燒」與「百萬貓奴」YouTuber「魚乾」夢幻聯名，推出「貓掌聯萌」燒肉盤，內含「嚴選豬五花」與魚乾親手繪製設計出的「川味麻辣貓掌」、「花生奶油貓掌」2種風味凝凍，超萌的貓肉球造型，秒殺貓奴手機記憶體，和烤成金黃的豬五花肉片一同享用，鹹香順口、視覺味覺同時大滿足。

即日起至6/30，到全台「Oh my!原燒」享用套餐，即可以188元加價購一份聯名「貓掌聯萌」燒肉盤。兩種貓掌醬料可單獨加購，一個加購價29元。再加碼「魚乾」粉絲優惠，6/30前，到「Oh my!原燒」用餐，出示「魚乾」社群活動畫面，還可再加贈「草蝦」一隻。

愛吃海鮮的你則別錯過新品牌「就饗鐵板燒」。3月開幕至今座無虛席，澎湃的海陸雙主餐與多元味型吸引不少嘗鮮客，「就饗」加碼好菜，即日起到5/31，上「王品瘋美食」APP領取「白板加菜券」，憑券到店消費2客套餐，即招待「醬烤小卷」1份，憑2張券到店消費4客套餐，即招待2份，以此類推，兌換數量無上限，滿足饕客的胃。

CP值超高，適合家庭、上班族平日或週末用餐的hot 7也於本週推出2道下飯新菜「泰式雞腿排」與「糖醋雪花豚」，並同步祭出好禮回饋，歡迎顧客帶朋友上門聚餐，即日起到6/20，每週都能上hot 7的LINE官方帳號，免費玩扭蛋遊戲「好心情扭7來」，可隨機扭到「鐵板椒麻雞」、「泰式香煎鮑魚」、「酒香鮮蝦」、「和風照燒杏鮑菇」、「爆炒鮮魷」等價值最高達200元的贈菜券1張，人人有獎，到店內用2份套餐即可兌換加菜。

「hot 7」也於本週推出2道下飯新菜「泰式雞腿排」與「糖醋雪花豚」。（圖／王品提供）