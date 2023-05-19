漫遊南台灣旗糖農創園區！高雄東九道之驛　5月下旬辦假日親子活動

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）高雄市政府為促進就業並帶動旗山地區經濟發展，都發局長吳文彥表示，目前「東九道之驛-旗糖農創園區」倉庫已有多家商家進駐經營，出租率達6成以上，這次結合當地產業與學校，自5月20日起，舉辦為期兩周假日親子活動，期待吸引更多產業進駐園區。

都發局長吳文彥還說，「東九道之驛」位於旗山美濃地區門戶，經國道10號銜接台29線，區位絕佳交通便利，是高雄市政府與經濟部、台糖公司合作開發的地方型產業園區，園區內仍保留糖廠倉庫歷史原貌及田野風光。

都發局補充，自5月20日起為期兩周星期假日，每天上午10點到下午7點，「東九道之驛-旗糖農創園區」將舉辦假日親子活動，現場除有各商家提供多元農創商品及在地限定美食外，還有各式手作DIY課程體驗活動。

另外在園區中央廣場與南側草坪，還安排小朋友最喜愛軌道小火車、沁涼水樂園，以及市集、街頭藝人表演與商品特賣會等，吃飽喝足玩累了，還可以到園區服務中心西側欣賞旗山國中美術班畢業展，是一個非常適合全家漫遊休閒的地方，歡迎市民朋友攜家帶眷一起享受假日好時光。

高雄市都發局提醒開車前來園區的民眾，可依照園區路口指標從北側延平一路及南側旗屏一路(運蔗路)進入，園區有提供免費停車場。另外也歡迎大家搭乘大眾交通工具前往，享受一趟低碳無負擔的親子沁涼遊。（照片來源：高雄市政府都市發展局提供）