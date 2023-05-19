Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

漫遊南台灣旗糖農創園區！高雄東九道之驛　5月下旬辦假日親子活動

高雄都發局：「東九道之驛-旗糖農創園區」的假日親子活動，現場除了有各商家提供多元農創商品及在地限定美食外，還有各式手作DIY課程體驗活動。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/19 12:27
（照片來源：高雄市政府都市發展局提供）

（照片來源：高雄市政府都市發展局提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）高雄市政府為促進就業並帶動旗山地區經濟發展，都發局長吳文彥表示，目前「東九道之驛-旗糖農創園區」倉庫已有多家商家進駐經營，出租率達6成以上，這次結合當地產業與學校，自5月20日起，舉辦為期兩周假日親子活動，期待吸引更多產業進駐園區。

都發局長吳文彥還說，「東九道之驛」位於旗山美濃地區門戶，經國道10號銜接台29線，區位絕佳交通便利，是高雄市政府與經濟部、台糖公司合作開發的地方型產業園區，園區內仍保留糖廠倉庫歷史原貌及田野風光。

都發局補充，自5月20日起為期兩周星期假日，每天上午10點到下午7點，「東九道之驛-旗糖農創園區」將舉辦假日親子活動，現場除有各商家提供多元農創商品及在地限定美食外，還有各式手作DIY課程體驗活動。

另外在園區中央廣場與南側草坪，還安排小朋友最喜愛軌道小火車、沁涼水樂園，以及市集、街頭藝人表演與商品特賣會等，吃飽喝足玩累了，還可以到園區服務中心西側欣賞旗山國中美術班畢業展，是一個非常適合全家漫遊休閒的地方，歡迎市民朋友攜家帶眷一起享受假日好時光。

漫遊南台灣旗糖農創園區！高雄東九道之驛　5月下旬辦假日親子活動

高雄市都發局提醒開車前來園區的民眾，可依照園區路口指標從北側延平一路及南側旗屏一路(運蔗路)進入，園區有提供免費停車場。另外也歡迎大家搭乘大眾交通工具前往，享受一趟低碳無負擔的親子沁涼遊。（照片來源：高雄市政府都市發展局提供）
高雄市政府
旗山國中
東九道之驛
旗糖農創園區
親子活動

相關新聞

南台灣雛鳥流浪記　高雄市保育鳳頭蒼鷹闔家團圓
南台灣雛鳥流浪記　高雄市保育鳳頭蒼鷹闔家團圓
2022/07/04 14:18
高雄第三場「新住民就業多元創意市集」 9/5登場
高雄第三場「新住民就業多元創意市集」 9/5登場
2020/09/06 10:14
內蒙古新住民林峰水墨畫個展 藝連南北情烙畫內蒙古
內蒙古新住民林峰水墨畫個展 藝連南北情烙畫內蒙古
2020/08/23 15:11
楊明州宣誓代理台灣高雄市長　盼「一天當三天用」
楊明州宣誓代理台灣高雄市長　盼「一天當三天用」
2020/06/13 12:19
美國籍船客確診武漢肺炎　威士特丹號4日曾停靠高雄港
美國籍船客確診武漢肺炎　威士特丹號4日曾停靠高雄港
2020/02/16 18:21

更新時間 : 2023-05-19 17:15 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
近7成已接種2劑猴痘疫苗 卻仍感染！美國CDC警告：疫情今夏恐捲土重來
近7成已接種2劑猴痘疫苗 卻仍感染！美國CDC警告：疫情今夏恐捲土重來
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險
疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險
中國學生疑涉多起炸彈恐嚇 台灣高檢署將召開專案會議偵辦
中國學生疑涉多起炸彈恐嚇 台灣高檢署將召開專案會議偵辦
台灣TPASS通勤月票 5/18預購開始
台灣TPASS通勤月票 5/18預購開始
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界