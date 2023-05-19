更新時間: 2023-05-19 15:47

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國國台辦今天(19日) 宣布恢復旅行社經營台灣居民來中國團隊遊業務後，中國文旅部也宣布，即日起恢復旅行社及線上旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和「機+酒」業務。

不過，台灣交通部觀光局長張錫聰今天表示，雖樂見但希望雙向同步開放而非單方面，目前禁止旅行業者接待及組團前往對岸的「禁團令」還不會解除。

交通部觀光局13、14日在東京原宿時尚廣場辦台遊館活動。日本茨城縣笠間市觀光課主管特別到會場會晤觀光局長張錫聰（左1）與台灣觀光協會會長葉菊蘭(中) 。3人手中拿著台北霞海城隍廟護身符。中央社

中國的文化和旅遊部辦公廳發布「關於恢復旅行社經營台灣居民入境團隊旅遊業務的通知」。

通知指出，經綜合研判，即日起恢復旅行社及線上旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

通知指出，各地要秉持「兩岸一家親」的理念，穩妥推進旅行社恢復經營台灣居民入境團隊旅遊業務工作。指導本地旅行社做好線路設計和產品對接，落實好各項工作要求，執行團隊旅遊管理各項制度和規範，切實維護旅遊市場秩序。

今天上午，中國國台辦發言人馬曉光表示，經向有關主管部門了解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來中國團隊遊業務。

對此，交通部觀光局長張錫聰今天表示，雖樂見但希望雙向同步開放而非單方面，並透過「小兩會」協商，目前禁止旅行業者接待及組團前往對岸的「禁團令」還不會解除。

此前陸委會即指出，疫情重挫觀光旅遊業，重新恢復需要許多配合，兩岸必須透過既有機制務實協商，而非經由放話；不過陸方目前沒有意願透過既有機制溝通。

根據中央社, 觀光局長張錫聰說，會等台灣海峽兩岸觀光旅遊協會及海峽兩岸旅遊交流協會協商後才解除。

至於啟動小兩會具體時程？張錫聰上午在台北車站舉辦的「台灣好行票價優惠」啟動記者會後，接受媒體聯訪表示，努力5月儘速啟動，相關旅遊機制還在，在沒變動情況下，應該比較快。

張錫聰表示，兩岸旅遊恢復常態市場是雙方共識，但要如何恢復及相關管理安排等，期待儘速啟動小兩會討論相關事宜。

【更新】中國國台辦即日起開放台灣旅行團赴中旅遊 我觀光局長: 「禁團令」還不會解除

首次發稿: 2023-05-19 12:08

【快訊】中國國台辦即日起開放台灣旅行團赴中旅遊 我陸委會提醒注意風險：紅線標準都是對方判定

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國國台辦發言人馬曉光今天(19日) 表示，經向有關主管部門了解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來中國團隊遊業務。

根據國台辦發布的新聞稿，以發言人馬曉光19日答記者問表示，經向有關主管部門瞭解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來中國團隊遊業務。

中央社引述馬曉光指出，中國熱忱歡迎台灣同胞來旅遊觀光，遊覽大好河山，看看各地發展新貌。

此前陸委會表示，疫情重挫觀光旅遊業，重新恢復需要許多配合，兩岸必須透過既有機制務實協商，而非經由放話；不過陸方目前沒有意願透過既有機制溝通。

陸委會昨(18日) 再提醒台灣民眾赴中國前必須審慎評估個人風險，因為中方對於所謂「國家安全」界定模糊，使得境外人士無所適從，紅線、界線等判定標準都是對岸片面判定。

台灣的大陸委員會18日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會中作出上述表示。

詹志宏建議台灣人赴陸前要審慎評估個人風險，陸方對於所謂「國家安全」界定模糊，執法過程使得境外人士無所適從，難以知道什麼時間、什麼地點會誤觸「禁忌」。

他強調，近來中國境內的逮捕個案，其被指控事由都是在境外發生，中共長臂管轄擴及境外地區，這已經引發各國批評、各界不安；新版「反間諜法」將在7月起施行，不過仍有條文不清等問題。

中央社引述詹志宏指出，台灣學者、立法委員、文化工作者、記者和商務人士等近期都曾遭陸方不友善對待，人身自由安全被破壞，事後卻又未能獲得陸方說明和交代；陸委會基於職責，一定要提醒台灣民眾赴陸前要做好相關評估、考量。

中國國台辦發言人馬曉光昨在記者會表示，在大陸拍攝允許拍攝的建築物「怎麼可能被當作間諜抓起來」；在陸作為只要是善意的，哪怕與人聊天涉及兩岸分歧，也可以溝通，「但如果閒聊是有意刺探情報，那就是違規違法」。

詹志宏回應，究竟何謂善意、何謂刺探情報，這些都是由對岸片面判定，不會有說明也沒有交代；他反問，有哪個國家會因為脫口秀演員講了8個字就重罰人民幣1335萬元（約新台幣6000萬元）？

「問題在於判斷標準」，詹志宏指出，陸方應該給予世人明確的行為定義，表明哪些地方是其「不喜歡的」，這樣才能讓人有所適從，對於交流秩序才有幫助。

詹志宏昨在記者會也提到，曾經來台就讀的陸生張海川涉及多起恐嚇案件，地檢署已經發布通緝，警方也透過兩岸共同打擊犯罪協議機制請陸方協助查緝和告誡、約束當事人，目前尚未得到對方回覆。